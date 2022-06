Cine e Camille Vasquez, avocata lui Johnny Depp. Mii de filmulețe o au în centrul atenției

Camille Vasquez a făcut parte din echipa de nouă avocați pe care Johnny Depp a angajat-o pentru a-i reabilita imaginea. S-a remarcat din prima zi a procesului, a contracarat fiecare strategie a echipei actriței Amber Heard. Datorită intervențiilor sale, și-a făcut o comunitate uriașă de fani. Mii de filmulețe realizate în sala de judecată, care o au în centrul atenției, au strâns numeroase vizualizări.

Camille Vasquez are 37 de ani. Părinții ei sunt de origine cubaneză și columbiană. Are o soră, care este medic pediatru în Los Angeles.

Lucrează la firma de avocatură Brown Rudnick, care o descrie drept asociată în cadrul grupului de litigii și arbitraj. Este specializată în procese de defăimare, dispute contractuale, delicte legate de afaceri și pretenții de angajare.

Multe tinere care aspiră la o carieră de avocat văd acum în Vasquez un model de urmat.

Amber Heard, primul mesaj după ce a aflat că a pierdut în procesul cu Johnny Depp

Juriul de la procesul de defăimare dintre Johnny Depp și Amber Heard a dat verdictul în favoarea actorului. Amber Heard a oferit prima reacție după anunțarea verdictului.

„Dezamăgirea pe care o simt este dincolo de cuvinte. Sunt devastată că muntele de dovezi nu a putut să treacă de puterea și influența disproporționate ale fostului meu soț. Sunt și mai dezamăgită de ce înseamnă acest verdict pentru alte femei. Este un pas în spate. Întoarce ceasul într-o perioadă în care faptul că o femeie vorbește însemna că va fi umilită public. Ne întoarce la ideea că violența împotriva femeilor nu trebuie să fie luată în serios.

Sunt tristă că am pierdut acest proces. Dar sunt și mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am, de a vorbi liber și deschis”, a transmis Amber Heard, după verdict.

Amintim că juriul a ajuns la concluzia că articolul de opinie publicat de Amber Heard l-a defăimat pe actorul Johnny Depp, creându-i un prejudiciu de imagine și material, scrie reporterul Andrew Havrane. Juriul consideră că Heard a acționat cu rea voință.

Jurații au ascultat peste 100 de ore de dovezi

După ce au ascultat mai mult de 100 de ore de mărturie timp de șase săptămâni, jurații au finalizat audierea probelor în procesul pentru defăimare dintre Johnny Depp și Amber Heard. Ca martor final, Heard a luat din nou cuvântul pentru a doua oară joi, pentru a fi chestionată despre inadvertențele dintre varianta ei de evenimente și variantele martorilor lui Depp.

Amber Heard a mărturisit că nu a fost surprinsă de numărul de persoane care au acceptat să depună mărturie în numele lui.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News