Amber Heard este acuzată că nu ar avea, de fapt, un copil. Surse susțin că ar închiria bebeluși pentru poze

Amber Heard a fost în centrul atenției în acest an, în principal din cauza procesului ei cu fostul soț Johnny Depp, dar se pare că aceasta încă nu a terminat. Acum toți ochii sunt ațintiți asupra lui Amber, după un nou set de fotografii apărute pe social media în care vedeta „Aquaman” se presupune că pozează cu bebelușul despre care ea pretinde că este fiica ei, totul pentru o nouă șansă de faimă în lumea social media susțin contestatarii ei.

La începutul lunii august, s-a format o nouă teorie cu privire la viața lui Heard, după ce un fan dedicat lui Johnny Depp, Larry Forman, care postează pe twitter cu numele @TheDUIGuyPlus, ar fi expus-o pe Heard, scrie Daily Times. Entuziastul fan al actorului Johnny Depp a pretins că Heard a angajat și a folosit un „bebeluș fals” pentru fotografiile mamă-fiică de pe Instagram.

Bebeluș de închiriat

Freeman a scris în tweetul său că: „Amber închiriază un copil pentru ședințe foto și nu are unul al ei, așa cum susține ea. #RentalBaby.” Zvonurile au apărut după ce Heard a fost văzută la Tel Aviv la începutul lunii august, când a fost fotografiată plimbând într-un cărucior cu presupusa sa iubită Eve Barlow.

„Stai puțin, Amber a mințit și despre copil?!” a mai postat pe Twitter Forman în timp ce a scos la lumină un e-mail provenit de la o sursă care pretindea că este un apropiat al lui Amber însăși. Autenticitatea e-mailului în sine nu a fost încă confirmată, dar, în ciuda acestui fapt, e-mailul afirmă că copilul nu este al lui Amber. E-mailul spune printre altele: „Nici măcar nu puteți potrivi fețele bebelușilor de-a lungul fotografiilor. Vă spun că toată treaba este o minciună.”

Heard nu a răspuns încă acestor acuzații.

În urma tweet-urilor sale anterioare, Forman a speculat pe baza faptului că Heard nu a postat nicio fotografie nouă cu copilul ei de curând. Nu au apărut fotografii noi de când Amber a pierdut procesul de defăimare împotriva lui Depp.

Johnny Depp are o nouă iubită

Johnny Depp are o nouă iubită. Se pare că actorul în vârstă de 59 de ani are de ceva vreme o relație cu o fostă avocată a lui. Spre surprinderea multoră, nu este vorba de Camille Vasquez, cea care l-a reprezentat anul acesta în disputa cu Amber Heard. Viața actorului s-a schimbat după ce a câstigat procesul împotriva fostei soții. Johnny Depp a avut parte de concerte în Europa, a lansat un album care conține 13 piese și a obținut rolul lui Louis al XV-lea în noua peliculă „Jeanne Du Barry”. Ei bine, printre toate aceste evenimente și-a făcut loc și o nouă iubită. Starul francizei „Pirații din Caraibe”, se întâlnește cu Joelle Rich, avocata care l-a reprezentat în procesul său de calomnie împotriva publicație The Sun.

Cu 22 mai tânără decât Depp, Joelle Riche a fost unul dintre avocații care au lucrat la cazul lui Depp împotriva ziarului din Marea Britanie, după ce starul a dat în judecată publicația pentru calomnie în 2018. Anul acesta, Rich nu l-a reprezentat pe Depp și în procesul său pentru defăimare împotriva fostei soții, dar a fost prezentă în sala de judecată din Virgina, SUA. Potrivit Us Weekly, avocata fost s-a aflat la proces pentru a-l susține pe actor. „Nu exista nicio obligație profesională ca ea să fie acolo”, a spus o sursă revistei, adăugând că Johnny Depp și noua lui iubită se întâlneau „discret” în hoteluri în primele etape ale relației lor. Cu toate astea, nu este clar când a început povestea de dragoste dintre cei doi. Un detaliu important este faptul că noua parteneră a actorului este momentan căsătorită. Ea se află, totuși, în plin proces de divorț. Avocata este mamă a doi copii. Citește mai multe AICI

