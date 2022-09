Johnny Depp are o nouă iubită. E mai tânără decât el cu 22 de ani

sursa foto: The Sun

Johnny Depp are o nouă iubită. Se pare că actorul în vârstă de 59 de ani are de ceva vreme o relație cu o fostă avocată a lui. Spre surprinderea multoră, nu este vorba de Camille Vasquez, cea care l-a reprezentat anul acesta în disputa cu Amber Heard. Viața actorului s-a schimbat după ce a câstigat procesul împotriva fostei soții. Johnny Depp a avut parte de concerte în Europa, a lansat un album care conține 13 piese și a obținut rolul lui Louis al XV-lea în noua peliculă „Jeanne Du Barry”. Ei bine, printre toate aceste evenimente și-a făcut loc și o nouă iubită. Starul francizei „Pirații din Caraibe”, se întâlnește cu Joelle Rich, avocata care l-a reprezentat în procesul său de calomnie împotriva publicație The Sun.

Johnny Depp are o relație cu avocata Joelle Rich, în vârstă de 37 de ani

Cu 22 mai tânără decât Depp, Joelle Riche a fost unul dintre avocații care au lucrat la cazul lui Depp împotriva ziarului din Marea Britanie, după ce starul a dat în judecată publicația pentru calomnie în 2018. Anul acesta, Rich nu l-a reprezentat pe Depp și în procesul său pentru defăimare împotriva fostei soții, dar a fost prezentă în sala de judecată din Virgina, SUA. Potrivit Us Weekly, avocata fost s-a aflat la proces pentru a-l susține pe actor. „Nu exista nicio obligație profesională ca ea să fie acolo”, a spus o sursă revistei, adăugând că Johnny Depp și noua lui iubită se întâlneau „discret” în hoteluri în primele etape ale relației lor. Cu toate astea, nu este clar când a început povestea de dragoste dintre cei doi. Un detaliu important este faptul că noua parteneră a actorului este momentan căsătorită. Ea se află, totuși, în plin proces de divorț. Avocata este mamă a doi copii.

Va regiza un film despre pictorul italian Amedeo Modigliani, co-produs cu Al Pacino

Johnny Depp va regiza un film biografic despre Amedeo Modigliani, pictorul italian care a murit în 1920 dar care ulterior a devenit renumit pentru nudurile sale, portretele cu feţe şi membre alungite, scrie The Guardian. Depp va fi şi producătorul filmului alături de Al Pacino. Nu a fost anunţată o distribuţie, dar cum Modigliani a murit la vârsta de 35 de ani este puţin probabil ca vreunul dintre cei doi să-l interpreteze pe artist. „Sunt incredibil de onorat să aduc pe ecran saga vieţii lui Modigliani şi o voi face cu mare umilinţă”, a declarat actorul pentru The Hollywood Reporter. „Viaţa lui a fost plină de încercări grozave, dar a culminat cu un triumf - o poveste umană universală la care toţi spectatorii se pot raporta”.

Filmul, care ar trebui să fie filmat anul viitor, va fi coprodus - printre alţii - de Johnny Depp şi Al Pacino. Va fi al doilea lungmetraj regizat de vedeta din „Piraţii din Caraibe” după „The Brave”, lansat în 1997. Potrivit Deadline, filmul s-ar concentra pe 48 de ore din viaţa artistului, în 1916.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News