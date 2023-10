„Am văzut totul cu ochii mei”. Mărturisirea emoționantă a lui Marius, un român înrolat în armata Israelului

Marius a intrat în armată pentru a lupta alături de israelieni. Acesta a spus cum este situația în acest moment în Israel și ce l-a mânat în această luptă.

„Mă lupt pentru familia mea care locuiește în Israel și pentru toți cetățenii israelieni care sunt ca frații mei. Am văzut cu ochii mei ce s-a întâmplat. Sâmbătă am văzut ce s-a întâmplat într-un sat. Au măcelărit copiii, bebeluși și familii. Oamenii nu vor înțelege ce s-a întâmplat acolo. Și dacă arăt imaginile nu vor înțelege ce s-a întâmplat exact. Numai cine a văzut cu ochii lui va înțelege.

Am văzut totul cu ochii mei. Am intrat când ei se aflau înăuntru și când au făcut aceste lucruri”, a spus Marius, un român înrolat în armata Israelului, la Realitatea Plus.

„Așteptăm un ordin să intrăm în Gaza, însă nu știm ce o să fie”

„Mă aflu aproape de Gaza. Noi așteptăm un ordin să intrăm în Gaza, însă nu știm ce o să fie. Așteptăm să vedem ce urmează. Așteptăm să intrăm înăuntru să găsim oamenii care au fost luați prizonieri. Vrem să intrăm să-i scoatem de acolo. Hamas ține oamenii, copiii, familiile.

Noi trebuie să ne apărăm viața noastră, viața familiilor noastre și viața soldaților. Noi am venit să luptăm pentru viața noastră. Vrem să stăm în țara asta mică. În fiecare an avem probleme în Gaza. Eu stau în Ashkelon. Nu există an în care să nu primim rachete și nu putem să mergem așa toată viața și să nu se rezolve nimic”, a mai declarat Marius, un român înrolat în armata Israelului.

