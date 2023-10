Alina Sorescu a povestit cum și-a început cariera în muzică și televiziune: Așa mi-am dat seama că îmi place foarte mult această lume / video

Alina Sorescu a făcut primii pași în muzică la vârsta de 4 ani. În perioada adolescenței, deja număra premiile muzicale și împărțea scena cu marii artiști ai acelor vremuri. A crescut, practic, în fața camerelor de filmat. A cântat și a prezentat emisiuni cu și pentru copii, aceasta fiind pasiunea ei cea mai mare - lucratul cu copiii.

„Am început să cânt de la o vârstă fragedă. Avem 4 ani când părinții m-au dus la activități artistice. Așa am început să cânt, într-un grup, mai precis în Minisong, condus de Ion luchian Mihalea. Oamenii poate își amintesc de acest mare artist cu un destin tragic, dar cu o carieră impresionantă și cu un șarm aparte. E un artist cum nu cred că se va mai naște curând. Sunt foarte mândră că am avut ocazia să îl am ca prim mentor pe Ion Luchian Mihalea. Părinții mei au observat că am talent. Ei m-au dus la cursurile lui. Am fost cea mai mică membră a grupului Minisong”, a spus artista în emisiunea Oracolul Vedetelor.

„Am lansat primul album la 10 ani”

La doar 10 ani, Alina Sorescu a lansat primul album care se numea „Voi fi o stea”. Ulterior, artista a reușit să colaboreze cu Televiziunea Română.

„Începusem să cânt singură, începusem să merg la concursuri, să am turnee, să câștig premii, să particip la emisiuni dedicate copiilor, pentru că era o perioadă în care astfel de emisiuni erau numeroase. Am lansat primul album la 10 ani și se numea 'Voi fi o stea'. Ulterior am început să colaborez cu TVR și am ajuns să prezint foarte multe emisiuni dedicate copiilor. Am cântat, am prezentat și astfel mi-am dat seama că îmi place foarte mult această lume a scenei, în care am și rămas. Am dorit să transmit și mai departe ce am învățat eu.

Lucrul cu copiii presupune o răbdare înnăscută, dar care trebuie să fie și antrenată. Mi-am descoperit capacitatea de a mă face plăcută de către cei mici. Când am decis să încep Picii lu' Soreasca, m-am dus să mă și perfecționez, am urmat cursuri de psihopedagogie. Așa am pornit”, a povestit Alina Sorescu.

„Visul pe care l-am avut în copilărie s-a adeverit”

Alina Sorescu spune că visul pe care l-a avut în copilărie s-a adeverit și că nu se vede făcând altceva.

„Visul pe care l-am avut în copilărie s-a adeverit. Mi-am îndeplinit visul din mers pentru că am început să cânt de mică. Nu mă văd făcând altceva. Aproape că m-am născut pe scenă și sunt o norocoasă să pot să fac ceea ce mi-a plăcut încă de mică.

Mă bucur că am avut susținerea părinților mei, a oamenilor pe care i-am întâlnit pentru a-mi putea îndeplini visul încă de mic copil. Am fost multe fete în muzica românească care am pornit în acea perioadă. Era o perioadă a copiilor minune, a puștoaicelor minune din showbiz. Nu toate au rămas, poate că altele au ales un alt drum, o altă traiectorie, dar ne-a unit foarte mult acea perioadă și avem multe amintiri frumoase împreună”, a mai precizat Alina Sorescu în emisiunea Oracolul Vedetelor.

