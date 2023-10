"Am plecat doar cu hainele mele!". Alex Ashraf, primele declarații după divorțul de Oana Zăvoranu: "O să o combat în instanță pentru tot ceea ce spune"

"Eu am plecat din căsnicie! Eu am înaintat divorțul! Eu cu asta am vrut să încep, ca să nu se mai speculeze că ea a făcut lucrurile astea. Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!”, a declarat Alex Ashraf, în emisiunea Xtra Night Show.

"O să o combat eu în instanță pentru tot ceea ce spune"

"Eu am ieșit din clinică, adică mi-am dat acțiunile gratis - "acțiunea gratis", că era doar una! Iar pe fosta soție o să o combat eu în instanță pentru tot ceea ce spune, cu dovezi. Eu nu am să vorbesc public urât de ea. Nu doresc să intru în circul ei. Ea poate să spună orice despre mine și, mă repet, nu mi se pare normal să ne spălăm rufele în public și nici să aruncăm cu noroi în zece ani de relație. Am reușit să duc clinica unde trebuia. Sus. Cât timp am fost eu în clinică, clinica mergea”, a mai precizat fostul soț al Oanei Zăvoranu.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf Oana au pus punct căsniciei care durează de șapte ani. Vedeta a făcut primele declarații, după ce chiar soțul ei a fost cel care a luat această decizie.

"Sunt, în sfârșit, o femeie liberă care are de unde alege… Asta sunt eu… expansivă și cu chef de viață și iubire multă. Să vină pretendenții, glumesc. Să dați anunț că sunt liberă și disponibilă. O să vă ia foc ziarele”, spunea Oana Zăvoranu pentru Antena Stars.

