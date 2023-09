Carmen Harra, reacție după ce Oana Zăvoranu a confirmat divorțul de Alex Ashraf: "Acum șapte ani, i-am spus... Nu vreau să se supere, pentru că adevărul doare"

"Acum 7 ani, i-am spus Oanei că este în pericol să piardă banii de la mama ei. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în viața ei, ea are figura mamei. Îi lipsește figura tatălui, ea are banii, dar îi pierde. Ea este o persoană foarte iubitoare, intuitivă. Omul cu care este ea la ora actuală are o înclinație de trădare. Apare fenomenul trădării. Important este cum poate ea să gestioneze asta și dacă se poate lupta suficient de mult să salveze această relație care devine cu mare semn de întrebare”, a dezvăluit Carmen Harra.

"Este lovită din două părți - sentimental și material"

"Problema ei numărul unu este pierderea banilor de la mama ei. Trece printr-o perioadă extrem de dură la ora actuală. Nu vreau să se supere, pentru că adevărul doare, dar este un adevăr foarte crâncen asupra vieții ei, pentru că este lovită din două părți - sentimental și material. Situația ei la ora actuală nu arată deloc bine”, a spus Harra pentru emisiuniea Exclusiv VIP.

Vezi și: "Ne-am dus de mânuță la ea". Cine este femeia cu care Oana Zăvoranu ar fi fost înșelată: "A făcut tot posibilul să-l stoarcă de bani"

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf Oana au pus punct căsniciei care durează de șapte ani. Vedeta a făcut primele declarații, după ce chiar soțul ei a fost cel care a luat această decizie.

"Sunt, în sfârșit, o femeie liberă care are de unde alege… Asta sunt eu… expansivă și cu chef de viață și iubire multă. Să vină pretendenții, glumesc. Să dați anunț că sunt liberă și disponibilă. O să vă ia foc ziarele”, a spus Oana Zavoranu pentru Antena Stars.

Oana Zăvoranu a mărturisit că Alex Ashraf a băgat divorț "pentru că l-am lăsat și pe el să facă ceva în viața asta! Important e ce fac eu, nu alții... alții sunt cantitate neglijabilă, eu sunt vedetă".

Ce spunea Oana Zăvoranu, în urmă cu doar câteva săptămâni

Pe 27 august, Oana Zăvoranu scria pe Facebook, în dreptul unei fotografii în care apărea alături de soțul ei: "Noi doi... Când dragostea este adevărată, nu există nimic să o poată învinge! Ea mută munții din loc, vindecă orice boală și face să treacă orice suferință Nu mai trăiți zilnic ce vi se inoculează parșiv și aberant ci ceea ce este profund, sănătos și de bun gust. Falsitatea, promiscuitatea, decăderea intelectuală și trupească sunt cele mai la îndemână și promovate în ziua de azi de elitele care conduc turmele orbite și asurzite, pe care din păcate nu are nimeni interesul să le trezească…în fine…

Iubiți-va soții și soțiile, familiile, animăluțele , tot ce e iubire în formă cea mai pură și în profunzime, pentru că familia , adică familia tradițională, este nucleul care se dorește cel mai cu ardoare distrus. Cine înțelege…înțelege…cine nu să facă un efort să înțeleagă cuvintele mele, că nu scriu în chineză. Și nu uitați nici măcar o clipă să îl aveți în gând și în suflet pe Dumnezeu pentru că EL este singurul care nu te lasă niciodată când ești la greu , El este cel care îți știe cel mai bine urcușurile și coborâșurile sufletului și vieții, EL vine la ține atunci când crezi că nu mai e nimeni și nimic."

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News