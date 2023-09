"Ne-am dus de mânuță la ea". Cine este femeia cu care Oana Zăvoranu ar fi fost înșelată: "A făcut tot posibilul să-l stoarcă de bani"

"Nu mi-am dat seama ce făcea cu banii, el lua așa câte puțin, câte puțin, fără să-mi dau seama. Cu cine a ajuns Alex să umble…Tot timpul îl stresa că vrea să fie vedetă. El e ca într-o pușcărie acolo, trebuie să-i spună tot ce face. I-a făcut până și labioplastie… I-a făcut casă, i-a luat mașină, i-a plătit operațiile estetice. Ea nu avea nimic, nici măcar un dulap. Am aflat asta abia prin iulie.

Alex a cunoscut-o pe TikTok. Ea acum este plecată acolo. El o așteaptă cumințel în casa făcută pe banii mei, unde are puse camere video-audio ca la pușcărie. Fata a fost o videochatistă păguboasă, iar când l-a cunoscut pe Alex și a aflat cine e, a făcut tot posibilul să-l stoarcă de bani. Ca bărbat, cum dracu să pleci tu de lângă un diamant pentru o asemenea mizerie? E rușinos. Cum tu, ca bărbat, să stai acasă și să scoți căinii aleia la plimbare?”, a mai spus Oana Zăvoranu, pentru cancan.ro.

"Aflase că îl înșelase și voia să se întoarcă acasă"

"Să vedem ce o să facă acum când nu mai are ce să mulgă de la Alex, cred că e fomică mare. Am o listă cu tot ceea ce este în casa aia luat din banii mei. Mi-a făcut lista chiar el, atunci când am mers împreună la ea acasă. Aflase că îl înșelase și voia să se întoarcă acasă. Așa că ne-am dus de mânuță la ea. Eu am rămas afară, Alex a încercat să intre, dar a fost ținut pe scară, ca o slugă. Ca să știți și voi ce am trăit eu tot timpul ăsta”, a mai spus vedeta.

"A cheltuit 162 de mii de euro cu ea"

"Din păcate, nu a apreciat nimic din ce a avut de la mine. Când a văzut că începem să avem probleme, i-a cumpărat ei casă și mașină. Cât a fost sub aripa mea, eu l-am protejat. Știu că mulți oameni din presă știau de mult ce se întâmplă, dar nu au scris ca să mă protejeze pe mine. Și pentru asta vă mulțumesc. A cheltuit 162 de mii de euro cu ea, din banii mei. Nu m-ar fi deranjat dacă ar fi fost o femeie ok, o femeie normală, dar vă las pe voi să aflați și să scrieți cu ce se ocupă această domnișoară", a declarat Oana Zăvoranu pentru viva.ro.

Vezi și: Oana Zăvoranu a mers peste Cove să-l bată: A scăpat și a fugit

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News