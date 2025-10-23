Alegeri Primăria București. Grindeanu: Candidatul PSD are ce să arate în spate ca și experiență administrativă

Liderul PSD a precizat că, deși încă nu s-a decis oficial, se vor face mai multe întâlniri cu organizația de București în weekend, iar la începutul săptămânii viitoare va avea loc un birou permanent național pentru a decide candidatul final.

Iată declarațiile:

Reporter: Când decide PSD candidatul la primăria capitalei va fi primul examen al dumneavoastră.

Sorin Grindeanu: Care îmi propun să-l câștigăm, fiindcă avem în acest moment și primari de sector, trei chiar, foarte buni, și Daniel Băluță, și Raraș Hopincă și Robert Negoiță. Avem și pe Gabi Firea. Eu cred că dacă azi s-a dat hotărârea de guvern cu data de organizare a alegerilor, în weekend o să am mai multe întâlniri cu organizația de București. Probabil că o să facem un birou permanent național la începutul săptămânii viitoare unde vom decide candidatul.

Reporter: S-au făcut și sondaje interne?

Sorin Grindeanu: S-au mai făcut nu de către noi, am văzut public și le-ați văzut și dumneavoastră, dar nu de către PSD.

Reporter: Spuse de domnul Drulă pe holuri, guvernele PSD, cred că se referea în principal la Ciolacu, au luat banii capitalei și i-au împărțit în proporție foarte mare sectorul lor și județului Ilfov. Acesta e motivul pentru care capitala nu a prea avut.

Sorin Grindeanu: Îmi face deosebită plăcere de ani de zile să nu comentez zicerile domnului Drulă, de altfel deputat de Timiș, care vrea să fie primar de București.

Reporter: Dacă se încalcă sau nu înțelegerea să nu vă atacați în campania electorală?

Sorin Grindeanu: Numai ce am făcut, ați văzut?

Reporter: E înțelegere verbală, nu un document. Ce atitudine veți avea?

Sorin Grindeanu: Eu cred că candidatul nostru va fi cel care va veni deschis în fața bucureștenilor să spună ce vrea să facă, ce a făcut. Ce a făcut, fiindcă oricare dintre cei pe care i-am enumerat mai devreme au făcut lucruri. Nu doar au spus că o să facă. Sunt unii care chiar și atunci când au fost în anumite funcții, doar au lucrat pe imagine, dar când te uiți n-au făcut nici măcar un kilometru de autostradă. Dar mă rog, închidem acest subiect. Candidatul nostru, oricare va fi el, are ce să arate în spate ca și experiență administrativă ceea ce a făcut și, în mod sigur, campania va fi axată pe ceea ce vrea să facă cu sprijinul nostru. Al tuturor.

Reporter: Campanie curată.

Sorin Grindeanu: PSD-ul de fiecare dată speră să avem parte de campanii în care discutăm despre proiecte. Din păcate nu prea ne-a ieșit lucrul ăsta. Vă mulțumesc. Vă rog. Să știți că președintele de Consiliul Județean, care m-a stresat cel mai mult în acești trei ani cât am fost ministru la transporturi a fost Costel Fotea. Mai mult decât Iulian de la Brăila sau Nicușor de la Vrancea, m-a stresat în sensul pozitiv. În sensul că săptămânal a venit la mine la minister sau la ședințe să-mi spună despre proiectele Galațiului, iar pe primele locuri e și cel legat de aeroport. Această aglomerare urbană, care e a doua după București, această aglomerare... E prima după București, corect? Da. E prima după București, e a doua în țară, această aglomerare. Este una care are nevoie de aeroport. Are nevoie de aeroport și proiectul, din câte știu eu, e în fază de finalizare la studiu de fezabilitate și se trece în forma de proiect. Va avea din partea mea și din partea colegilor toată susținerea pentru că asta va duce la dezvoltare economică.

