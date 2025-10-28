Alegeri București, 7 decembrie. Cătălin Drulă promite un București ca Viena

Cătălin Drulă vrea fotoliul lui Nicușor Dan din vârful Bucureștiului. Aruncat în cursă, din umbră, înainte de orice decizie, candidatul USR s-a pozat cu președintele la sfârșitul lunii iulie 2025, când Nicușor Dan îl descria drept profilul ideal de candidat, pasionat de transportul public din Capitală. Cătălin Drulă, care se voia un candidat al Dreptei pentru București, anunța că a vorbit cu președintele țării despre ”continuarea proiectelor pentru București”.

Oficial candidat, Cătălin Drulă își expune profilul pentru București. Ideal ar spune - poate- Nicușor Dan, depinde în ce calitate îl întrebăm, câștigător ar spera - cu siguranță - candidatul USR.

Alegeri București, 7 decembrie. Cătălin Drulă, scrisoarea de intenție

”La Transporturi am gestionat în 2021 un buget de aproape 15 miliarde de lei. Mai mare decât bugetul Capitalei + cele 6 bugete ale sectoarelor.

Pentru mine gestionarea banului public a fost cea mai mare responsabilitate. Am efectiv o alergie, o respingere la orice risipă, cheltuială inutilă, să nu mai vorbesc de furt.

Faimoasele stenograme în care eram făcut “câine” de mafioți erau printre altele și despre niște astfel de furturi, spre exemplu șalupe cumpărate la suprapreț (pe șpagă de 10 milioane de euro).

Am intrat în cât mai multe instituții și am început să fac ordine în finanțele lor. La Metrorex am redus schema umflată de personal de la 5800 la 5000 de angajați în plată. La Aeroportul Otopeni, am tăiat primele nesimțite și am redus cheltuielile cu personalul.

Cum au zburat miliardele în mandatul lui Drulă de la Transporturi: Șine la CFR și autostrăzi regine

În același timp, deși a fost un an greu cu prăbușire de venituri în Transporturi, am reușit să negociez și să aloc bugete semnificative de investiții și întreținere. Un miliard la acea vreme la CNAIR pentru covoare asfaltice, marcaje, etc. Sute de milioane la CFR pentru șină nouă, traverse, schimbătoare de cale.

Iar de la Bruxelles, 7,5 miliarde de euro pentru Transporturi, record absolut în Europa pe această zonă, cu proiectul-regină autostrada A7, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din toate PNRR-urile din Europa.

Și toate acestea în doar 8 luni. Atât a fost mandatul meu la minister.

Când mă auziți că vorbesc atât de des despre bugetul Capitalei, o fac pentru că știu cât de importantă este bugetarea corectă pentru serviciile publice.

Bineînțeles, orice buget trebuie cheltuit cu cap - de-asta îți trebuie lideri onești în instituțiile publice cu un mandat de eficiență. Rezultatele de la Transporturi le-am obținut cu echipele pe care le-am construit și sunt recunoscător celor care mi-au dat încredere, mulți venind din mediul privat din cariere de succes, și s-au implicat atunci alături de mine.

Discuția despre buget înseamnă să vorbim despre bulevarde moderne cu spații verzi și piste de bicicletă, despre rețele de tramvai “ca la Viena”, despre extinderea rețelei de metrou (linia M5, în primul rând), despre încă 800 de km de conducte de termoficare înlocuite, despre piețe și spații publice regenerate urban și toate investițiile de care orașul are nevoie” scrie Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Municipiului București pentru un mandat parțial.