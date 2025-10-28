€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

 
Data publicării: 23:05 28 Oct 2025

Alegeri București, 7 decembrie. Cătălin Drulă promite un București ca Viena
Autor: Roxana Neagu

tomac_drula_orban_dreapta_unita_ager_10006500 Sursa: Agerpres
 

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, din 7 decembrie, vrea un București ca afară.

Cătălin Drulă vrea fotoliul lui Nicușor Dan din vârful Bucureștiului. Aruncat în cursă, din umbră, înainte de orice decizie, candidatul USR s-a pozat cu președintele la sfârșitul lunii iulie 2025, când Nicușor Dan îl descria drept profilul ideal de candidat, pasionat de transportul public din Capitală. Cătălin Drulă, care se voia un candidat al Dreptei pentru București, anunța că a vorbit cu președintele țării despre ”continuarea proiectelor pentru București”. 

Oficial candidat, Cătălin Drulă își expune profilul pentru București. Ideal ar spune - poate- Nicușor Dan, depinde în ce calitate îl întrebăm, câștigător ar spera - cu siguranță - candidatul USR. 

Alegeri București, 7 decembrie. Cătălin Drulă, scrisoarea de intenție

”La Transporturi am gestionat în 2021 un buget de aproape 15 miliarde de lei. Mai mare decât bugetul Capitalei + cele 6 bugete ale sectoarelor.

Pentru mine gestionarea banului public a fost cea mai mare responsabilitate. Am efectiv o alergie, o respingere la orice risipă, cheltuială inutilă, să nu mai vorbesc de furt.

Faimoasele stenograme în care eram făcut “câine” de mafioți erau printre altele și despre niște astfel de furturi, spre exemplu șalupe cumpărate la suprapreț (pe șpagă de 10 milioane de euro).

Am intrat în cât mai multe instituții și am început să fac ordine în finanțele lor. La Metrorex am redus schema umflată de personal de la 5800 la 5000 de angajați în plată. La Aeroportul Otopeni, am tăiat primele nesimțite și am redus cheltuielile cu personalul.

Cum au zburat miliardele în mandatul lui Drulă de la Transporturi: Șine la CFR și autostrăzi regine

În același timp, deși a fost un an greu cu prăbușire de venituri în Transporturi, am reușit să negociez și să aloc bugete semnificative de investiții și întreținere. Un miliard la acea vreme la CNAIR pentru covoare asfaltice, marcaje, etc. Sute de milioane la CFR pentru șină nouă, traverse, schimbătoare de cale.

Iar de la Bruxelles, 7,5 miliarde de euro pentru Transporturi, record absolut în Europa pe această zonă, cu proiectul-regină autostrada A7, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din toate PNRR-urile din Europa.
Și toate acestea în doar 8 luni. Atât a fost mandatul meu la minister.

Când mă auziți că vorbesc atât de des despre bugetul Capitalei, o fac pentru că știu cât de importantă este bugetarea corectă pentru serviciile publice.

Bineînțeles, orice buget trebuie cheltuit cu cap - de-asta îți trebuie lideri onești în instituțiile publice cu un mandat de eficiență. Rezultatele de la Transporturi le-am obținut cu echipele pe care le-am construit și sunt recunoscător celor care mi-au dat încredere, mulți venind din mediul privat din cariere de succes, și s-au implicat atunci alături de mine.

Discuția despre buget înseamnă să vorbim despre bulevarde moderne cu spații verzi și piste de bicicletă, despre rețele de tramvai “ca la Viena”, despre extinderea rețelei de metrou (linia M5, în primul rând), despre încă 800 de km de conducte de termoficare înlocuite, despre piețe și spații publice regenerate urban și toate investițiile de care orașul are nevoie” scrie Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Municipiului București pentru un mandat parțial. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alegeri bucuresti
alegeri capitala
7 decembrie
catalin drula
usr
candidat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Parlamentul României, fără putere. Audierea șefului ANRE după 'episodul Rahova' a degenerat. Chirieac: E o nebunie
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Prințul William și Kate Middleton, forțați să facă un „compromis” din cauza deciziei luate de Andrew
Publicat acum 3 ore si 23 minute
Zeci de persoane s-au autoevacuat după un incendiu la un apartament din Drobeta-Turnu Severin
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu candidează: E ultima săptămână când fac emisiune
Publicat acum 3 ore si 37 minute
Liberalii, luați prin surprindere de numirea Oanei Gheorghiu. Elena Cristian: Bombăneau în barbă - de unde a apărut?
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 41 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 17 ore si 1 minut
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close