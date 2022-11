Aderarea la Spațiul Schengen. Aurescu, discuții cu Macron și cu ministrul Afacerilor Externe din Suedia

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, luni, la Paris, scurte discuţii cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi cu omologul suedez, Tobias Billstrom, în marja Conferinţei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova.

"Onorat să am o discuţie scurtă cu preşedintele Emmanuel Macron în marja Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova de la Paris. Am mulţumit pentru sprijinul puternic al Franţei pentru aderarea României la Schengen", a scris Aurescu, pe Twitter.

El a menţionat că a discutat şi cu ministrul de Externe al Suediei, Tobias Billstrom, despre aderarea României la spaţiul de liberă circulaţie

"Am continuat dialogul cu privire la aderarea României la Schengen. Am mulţumit pentru sprijinul Guvernului Suediei şi am convenit să rămânem în contact în perioada următoare", a transmis ministrul, pe Twitter.

Bogdan Aurescu a coprezidat luni, la Paris, cea de-a treia Conferinţă ministerială a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. Acest instrument permanent de sprijin a fost creat la iniţiativa miniştrilor de Externe ai României, Germaniei şi Franţei în primăvara acestui an pentru a mobiliza contribuţiile financiare ale comunităţii internaţionale şi pentru a sprijini reformele necesare pentru aderarea Chişinăului la UE, conform Agerpres.

Premierul Nicolae Ciucă a avut o discuție cu reprezentanții Confederației patronale Concordia despre aderarea României la Spațiul Schengen.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a avut luni la Palatul Victoria o întrevedere cu reprezentanţii Confederaţiei patronale Concordia, discuţiile vizând, în special, demersurile privind aderarea României la spaţiul Schengen şi modul în care sectorul privat poate contribui activ la atingerea acestui obiectiv de ţară.

Potrivit unui comunicat al Executivului transmis Agerpres, alte subiecte abordate au vizat combaterea crizei generate de preţurile la energie şi gaze naturale, legislaţia privind dialogul social, evoluţia economiei în ultimul trimestru al acestui an şi aşteptările pentru 2023 (citește continuarea AICI).

