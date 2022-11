Macron: Franța va ajuta Republica Moldova cu 100 de milioane de euro pentru achiziții de gaz și de electricitate

În cadrul celei de-a treia ediție a Platformei de sprijin a Republicii Moldova, președintele Franței Emmanuel Macron, a anunțat că cele 44 de state au aprobat un sprijin financiar de peste 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Banii vor fi redirecționați pentru achiziţii de gaz şi de electricitate în prag de iarnă, dar și pentru gestionarea crizei refugiaților.

„Să abandonăm Moldova și să o lăsăm să sufere – egal cu a decide că Europa nu mai este fidelă vocației și valorilor sale. (…) Și la Berlin, și la București am hotărât să aducem din ce în ce mai mulți bani pentru Republica Moldova, inclusiv pentru companiile din Moldova. Oferim mai mult de 100 de milioane de euro – am decis acest lucru, inclusiv pentru a regla chestiunile de refugiați și pentru a permite accesul refugiaților la învățământ, mâncare și tot ce este nevoie.

Două milioane de euro sunt mobilizați, de asemenea, pentru a ajuta reformele în materie de energie. Situația de criză în care se află Moldova nu va afecta în niciun fel proiectele pe termen mediu și de aceea Agenția de Dezvoltare va investi 85 de milioane de euro în materie de energie în Republica Moldova. Conferința de astăzi a permis de asemenea să arătăm sprijinul pentru reformele dumneavoastră și care justifică această alegere pe care o faceți de a acorda statutul de candidat la UE”, a declarat Macron.

Amintim că la Paris a fost dat startul discuțiilor în formatul Platformei de sprijin a Republicii Moldova. Aceasta este a treia ediție a conferinței. Din delegația Republicii Moldova, condusă de președinta Maia Sandu, fac parte mai mulți oficiali, în mare parte membri ai Guvernului Gavriliță.

Maia Sandu a ținut un discurs la cea de-a treia ediție a Platformei de sprijin a Republicii Moldova, care se desfășoară la Paris.

Prima conferinţă a donatorilor respectivi a avut loc la Berlin în aprilie, iar a doua la Bucureşti în iulie, unde s-au adunat în total 600 de milioane de euro pentru asistenţă. Următoarea reuniune similară va avea loc anul viitor, la Chişinău, conform Newsmaker.

România a vândut energie Ucrainei în valoare de peste 9 milioane de lei. Ajutorul nu este, însă, de ajuns. Oficialii ucraineni se pregătesc pentru o pană totală de curent în plină iarnă. Aceștia avertizează că întreruperea curentului ar putea avea o durată lungă, însă refacerea rețelelor va începe imediat.

România a livrat Ucrainei 3.725 MWh doar în lunile august și septembrie. Pentru aceasta, ucrainenii au plătit peste 9.6 milioane de lei. Ajutorul energetic a fost unul de avarie, potrivit documentelor oficiale. În situații de urgență, companiile din România pot acorda ajutor sistemelor energetice cu care suntem interconectați. În prezent, România acordă ajutor de avarie și Republicii Moldova, conform Realitatea.net.

Chirieac: Probabil i-am ajutat pe românii din Cernăuți

Bogdan Chirieac, analist politic, a vorbit despre exportul de energie electrică pe care România l-a făcut în Ucraina și în Republica Moldova:

„O cantitate mică de energie a fost exportată de România în Ucraina, nici noi nu avem mai mult. România nu reușește și, în opinia mea, nu o să reușească să își acopere vârfurile de sarcină în această iarnă, dar faptul că am dat energie de 2 milioane de euro, ceea ce e foarte puțin la nivelul costului energiei de astăzi, e un ajutor umanitar. Probabil că am dat pentru românii din Cernăuți (...)“, a spus, la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac (citește continuarea AICI).

