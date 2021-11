Adela Popescu, gest emoționant după ce adorm copiii: Îmi vine să îngenunchez lângă ei şi să fac o spovedanie. Îmi cer iertare

"În fiecare seară, după ce adorm copiii, îmi vine să îngenunchez lângă ei şi să fac o spovedanie. Să le promit că ce am făcut rău astăzi nu voi mai repeta mâine, să le reamintesc că îi iubesc inimaginabil de mult, să le pup bubiţele de pe corp, ochii închişi, degeţelele, inimile. Şi să le promit, în momentul meu de adevăr, că voi încerca, cât este omeneşte posibil, să le ofer, împreună cu tatăl lor, cea mai frumoasă copilărie.

Și vine dimineaţa, şi nu vor bluză galbenă, şi nici ghetele maro, se trag de păr, împrăştie iaurtul pe jos, noi ne enervam, le promitem că facem şi că dregem, mergem la muncă, ne intorcem obosiţi, ei vin de la gradi, ne iubim, apoi vor paste, apoi desene, împrăştie apa prin toată baia, nu vor la somn, noi deja suntem obosiţi şi tracasaţi, ne scapă o ameninţare, ridicăm glasul, ei ne strâng în braţe şi ne spun că ne iubesc până la cer şi înapoi de un infinit de ori, apoi adorm...Şi eu, iar îngenunchez, şi îmi cer iertare, şi le pup mânuţele, ochişorii... şi le promit că ce am făcut rău azi nu voi mai repeta mâine...", a scris Adela Popescu pe Facebook.

A treia naștere nu a fost ușoară

"În timp ce nășteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă, cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți și de data asta am mai făcut unul și am ales să nasc tot natural”, spunea Adela Popescu, recent, în emisiunea „Vorbește Lumea” de la ProTV.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de 11 ani și au trei copii, Alexandru (5 ani), Andrei (2 ani) și Adrian (2 luni). În trecut, Radu Vâlcan a spus cum a fost cucerit de Adela Popescu. „Cred că o femeie frumoasă emană acea energie de care avem cu toții nevoie și asta vine din capacitatea interioară pe care o are femeia de lângă tine de a umple spațiul ori golurile care așteaptă să fie completate. Cred că asta înseamnă frumusețea, acea femeie care radiază și te molipsește cu veselia ei, cu fericirea ei”, a spus acesta.

