Dacă nu ar fi cunoscut-o pe Adela Popescu, cu cine s-ar fi căsătorit Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de 11 ani și au trei copii, Alexandru (5 ani), Andrei (2 ani) și Adrian (2 luni). Invitat în cadrul emisiunii „La Măruță” de la Pro TV, Radu Vâlcan a acceptat provocarea sosurilor iuți. Actorul a trebuit să răspundă mai multor întrebări. Dacă nu-și dorea ca telespectatorii să afle întrebarea, acesta trebuia să mănânce cașcaval cu sos picant.

Radu Vâlcan a fost vizibil emoționat. La prima întrebare, după multe ezitări,a răspuns: „Dana”. În cele din urmă, pentru că nu a mâncat picat, Cătălin Măruță a citit întrebarea: Dacă nu ai fi cunoscut-o pe Adela, cu ce femeie din showbiz-ul românesc te-ai fi văzut căsătorit? În platou se afla și Dana Rogoz, iar Adela Popescu era și ea prezentă în conversație, prin apel telefonic.

Întrebată de Cătălin Măruță cu cine l-ar fi văzut pe Radu Vâlcan căsătorit dacă nu ar fi cunoscut-o pe ea, Adela Popescu a spus: „Să ne gândim la o persoană care seamănă cu mine. Dacă eu nu existam, trebuia să fiu inventată. L-aș lăsa pe mâini bune, e băiat bun și l-aș lăsa unei prietene. Dacă tot a zis Dana, l-aș lăsa Danei Rogoz”.

„Adela, este un compliment, îți mulțumesc!”, a spus Dana Rogoz.

„Deci a meritat să rămân, eu voiam doar să fac o poză la publicitate”, a glumit Dana Rogoz.







Cum l-a cucerit Adela Popescu pe Radu Vâlcan

În trecut, Radu Vâlcan a spus cum a fost cucerit de Adela Popescu. „Cred că o femeie frumoasă emană acea energie de care avem cu toții nevoie și asta vine din capacitatea interioară pe care o are femeia de lângă tine de a umple spațiul ori golurile care așteaptă să fie completate. Cred că asta înseamnă frumusețea, acea femeie care radiază și te molipsește cu veselia ei, cu fericirea ei”, a spus acesta.

A treia naștere nu a fost ușoară pentru Adela Popescu

„În timp ce nășteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă, cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți și de data asta am mai făcut unul și am ales să nasc tot natural”, spunea Adela Popescu, recent, în emisiunea „Vorbește Lumea” de la ProTV.