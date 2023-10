Adda, mărturisiri neașteptate, după Asia Express. ”Noi am pierdut foarte multe...”

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, au format una dintre echipele care au participat, în 2019, la Asia Express și au ajuns chiar până în semifinală, pierzând în fața echipelor Sorin Bontea - Răzvan Fodor și Speak - Ștefania, care au ajuns în marea finală. Vedeta a făcut, recent, mărturisiri neașteptate.

"Oamenii judecă faptul că am înjurat… Nici mie nu mi-a plăcut când m-am văzut, nu mi-a plăcut deloc. Am văzut din exterior și mi-am dat seama că nu e ok să reacționezi așa. Mi-am dat seama că greșesc, că rănesc”, a spus Adda, în emisiunea Ego Life.

Ce spunea Adda, în momentul în care a părăsit competiția

"Am vrut să mă abțin să nu plâng. Am zis că am plâns destul în acest concurs și vreau să plec fericită și zâmbitoare, dar nu ai cum. Când începe Ginuța și spune toate cuvintele alea magice și frumoase...", a spus Adda.

"Noi am pierdut foarte multe lucruri în această competiție. La minut, la secundă. Am pierdut și finala la atât... Te doare sufletul, ești supărat pentru că ți-ai dorit foarte mult și ai tras", a mai zis artista.

Cum a reacționat soacara Addei, atunci când îl jignea pe Cătălin în emisiune

Totul a pornit după ce unul dintre fani a întrebat-o de reacția pe care o are soacra ei, mama lui Cătălin, atunci când vedea cum îl jignește în emisiune.

"Soacra mea râde de noi! E o femeie deșteaptă, care înțelege niște situații, stări etc. Nu înțeleg de ce vă pasă. Dacă nu reușiți să înțelegeți că nu toți oamenii sunt la fel și nici relațiile nu sunt la fel. Aveți 0 empatie. Judecați și vă puneți singuri în icoane - asta e mai grav decât toate înjurăturile mele. Măcar eu recunosc și îmi asum că sunt un OM cu bune și RELE. Nu sunt o păpușă ca să dau bine la Tv. Nu sunt sclava așteptărilor nimănui. Sunt liberă să trăiesc după regulile mele!", a transmis vedeta, potrivit Spynews.

