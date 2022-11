Adda, bătută de iubit pe stradă: M-a dat cu capul de beton, mi-a dislocat maxilarul. Câteva zile, am mâncat cu paiul

Adda a vorbit, în cartea sa, despre fostul său iubit alături de care a trăit o relație toxică, îndurând un comportament violent din partea acestuia.

"O să-i spun X, nu are niciun sens să îi pronunț numele. Întâlnirile durau maximum 30 de minute. De multe ori mă săruta și pleca brusc, apoi câteva zile nu îmi dădea niciun semn. Mă dezechilibra din toate punctele de vedere. Îmi controla telefonul, mă suna noaptea și îmi spunea să deschid web-cam-ul să vadă dacă sunt acasă. Îmi doream să scap de el, dar mereu reușea să mă manipuleze.

Era pur și simplu posedat, inspirându-mi teamă și teroare. Era mereu agitat, dădea din picior și îmi provoca o stare de anxietate. Era ca o bombă cu ceas gata să explodeze oricând. Cum a explodat și pe o alee din parc, cum a explodat și când i-am luat cadou un ceas mai ieftin decât își dorea ”, a mărturisit Adda, în cartea sa "Cele trei Adda”

"M-a lovit pentru că nu-i plăcea cum m-am machiat. A explodat și mi-a spart telefonul în bucăți. Când m-a dat cu capul de beton lângă un club, unde m-a lăsat pe jos și a plecat, mi-a dislocat maxilarul. M-a amenințat că-mi va face rău și dacă spun cuiva. Am mâncat câteva zile printr-un pai”, a adăugat artista.

Adda, despre cartea pe care a lansat-o

Când s-a apucat de scris, celebra solistă nu știa încă că se confruntă cu boala Lyme, astfel încât acesta era singurul remediu de vindecare pe care vedeta îl avea la îndemână. După ce a început să scrie câteva fragmente, cântăreața le-a împărtășit și fanilor săi acele rânduri, care au reacționat extrem de bine și au încurajat-o pe artistă să scrie un întreg volum, nu doar niște paragrafe.

"Este povestea mea. Nu este o carte de ficțiune, este o poveste reală, despre lucrurile prin care am trecut, despre ce am învățat eu, de când mi s-a pus acest diagnostic și până în prezent. Este o carte și motivațională, eu am făcut-o ca o terapie pentru mine și practic oamenii, după ce au citit câteva fragmente postate de mine pe internet, mi-au cerut să transform aceste gânduri într-o carte. Cred că-mi doream să mă eliberez în momentul ăla și am primit foarte multă apreciere din partea oamenilor și mesaje cum că ar trebui să scot o carte. Am stat și m-am gândit mai bine și s-a transformat într-o carte.”, a declarat Adda, în exclusivitate pentru Spectacola.

"Este și puțin tristă, pentru că trezește niște lucruri mai puțin plăcute”

Chiar dacă cartea este una tristă, pentru că scoate la iveală chinul prin care a trecut artista până în acest punct, Adda spune că mai are și unele fragmente pline de umor, care să-i destindă pe fanii săi. Artista ne-a spus că aceasta este una dintre metodele terapeutice care au reușit să-i „salveze” sufletul, într-un moment atât de greu.

"Mie mi se pare și ușor amuzantă pe alocuri, dar este și puțin tristă, pentru că trezește niște lucruri mai puțin plăcute, dar eu am considerat că aceasta este calea spre vindecare, cel puțin din punct de vedere emoțional, de trup de ocupă doctorii. Vineri la prima oră se lansează cartea și se va găsi online de vânzare.”, a mai dezvăluit îndrăgita artistă.

