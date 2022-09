Actorul Paul Diaconescu, operație delicată. I-a fost extirpată o tumoră de 5 cm: "Sunt profund recunoscător"

"Sunt profund recunoscător circumstanțelor norocoase ce fac posibilă această intervenție delicată. Sunt recuperat, sunt sănătos, sunt fericit! Doar că n-am făcut sport 6 luni, bineînțeles că mi-am pierdut forma fizică. După 2 săptămâni de stat nemișcat în pat și după o lună în care am mâncat rareori câte puțin, am slăbit toți mușchii pe care îi antrenasem constant în ultimii 7 ani. Acum am început să o iau de la capăt cu antrenamentele, în alte 6 luni voi fi recuperat complet, sper. Așa că pentru mine perioada de izolare a coincis cu cea de recuperare.

Am fost la un pas să prind covidul în spital, dar am avut noroc. S-a anunțat pandemia la nici o lună după externare. Am stat în Dâmbovița cu tata și cu mama mea vitregă și, în armonie, am contemplat natura. Fără prea multă activitate.

M-am plimbat pe dealuri, am făcut 8 bâte de corn, pe care le-am dat cadou prietenilor, multe poze la stejari și zonele defrișate, grădini și porți de grădini. Am mâncat sănătos, am băut bine, am scris pentru iUmor și am gătit iepuri și păsări la ceaun", a povestit Paul Diaconescu pentru Click!.

Paul Diaconescu se numără printre concurenții de la "Sunt celebru, scoate-mă de aici!", unde nume cunoscute din toate domeniile își împing la maximum limitele psihice și fizice. Actori, cântăreți, creatori de conținut, sportivi și jurnaliști celebri vor simți pe pielea lor teama de înălțime, claustrofobia, frica de spații întunecate, se vor întâlni cu șerpi, șobolani, tarantule, gândaci, viermi, vor gusta din preparate culinare greu de privit și mirosit. Totul pentru a-și demonstra că nimic nu este imposibil.

Vedete din România vor lăsa stilul de viață obișnuit pentru a înfrunta obstacolele limitărilor fizice și psihice, într-o provocare extremă. Timp de două luni, celebritățile vor trăi sub cerul liber, departe de casă, de fani și de luxul zilnic, complet izolate, fără acces la telefon sau Internet și se vor lupta cu neprietenoasa jungă pentru titlul de Rege sau Regină a acesteia. Resurse limitate, insecte, izolare, teama de necunoscut, animale exotice și provocari extreme – sunt doar câteva dintre elementele pe care vor trebui să le înfrunte vedetele, în cel de-al doilea sezon al show-ului. Într-o abordare diferită, condimentat cu probe și elemente noi, show-ul va pune la încercare capacitatea de adaptare a vedetelor la condițiile austere din jungă, departe de confortul pe care-l au acasă.

Adela Popescu prezintă, alături de Cabral, emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, care va începe în această toamnă, la Pro TV. Aflată la filmări, în Republica Dominicană, Adela Popescu a mărturisit că i-ar fi fost imposibil să onoreze acest proiect dacă nu ar fi avut familia alături.

"Ar fi fost dificil spre imposibil. Noi suntem genul de familie care petrece aproape tot timpul împreună, nu am stat mai mult de o săptămână fără copii, asta în condiţiile în care fie erau în tabără cu grădiniţa, fie s-a întâmplat vara trecută să fie la bunici în perioada în care eu am născut. Îmi este imposibil să-mi imaginez, deşi voi fi pusă în situaţia asta pentru că, în septembrie, Alexandru va începe şcoala, clasa zero, iar Radu va trebui să se întoarcă în ţară cu cei mari. Aşa că voi petrece o perioadă destul de lungă fără ei aici şi deja mă gândesc cu groază, dar o să rămână cel mic cu mine.” Citește mai departe>>

