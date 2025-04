Achiziție externă vs capacitate internă: dilemele unei corvete în vremuri tensionate. Industria românească, actor-cheie în planurile de apărare?

Întrebat de jurnalistul DC News Florin Răvdan care este motivul pentru care România a făcut această alegere pentru corveta turcească, deși la șantierul naval din Galați se construiesc deja nave militare, președintele interimar Ilie Bolojan a răspuns că achiziția corvetei ușoare din Turcia era deja planificată și aprobată în CSAT, dar a subliniat că, pe viitor, înzestrarea militară a României ar trebui să se bazeze pe colaborarea cu industria națională.

"Această achiziție din Turcia era deja pe ordinea de zi a CSAT-ului. Știți că s-a făcut un CSAT, se face cam odată pe trimestru, într-o situație ordinară și ori de câte ori este nevoie. Eu am încercat în toată această perioadă să derulez toate activitățile care au fost programate, în așa fel încât să nu existe o întrerupere de decizii pe care țara noastră, prin diferitele ministere (în cazul acesta Ministerul Apărării) și le-a asumat. Deci, practic, am validat ceea ce deja era, să spunem, pregătit, dar ceea ce cred și eu este că dacă avem capacități de producție în România - și avem -, planurile viitoare de înzestrare pentru marină, în acest caz, sau pentru alte forțe (terestre, aviație), trebuie să fie făcute și pe baza unui dialog cu aceste companii, pentru că, așa cum am spus, cu cât o parte din aceste finanțări rămân în economia românească, înseamnă locuri de muncă, înseamnă taxe și impozite și înseamnă salvarea unor comunități care trăiesc în jurul noastră de companii mari. Și da, cred că este o abordare corectă, ca pe pachetul de finanțări pe care le avem în perioada următoare, tot ceea ce se poate face în România, să se facă prin România sau prin transfer de patente și de tehnologie în România", a declarat Ilie Bolojan în cadrul unei conferințe de presă.

Referitor la evntualele comenzi pentru industria de apărare pregătite pentru oțelul de la Combinatul Siderurgic Liberty de la Galați, având în vedere că producția va reîncepe în scurt timp, Ilie Bolojan subliniază că "În condițiile în care vom pregăti acest pachet, cu siguranță ar trebui ca produsele care pot fi cumpărate din România, (componente materie primă), să fie comandate din România. Cu atât mai mult cu atât ar trebui să fie la un preț cel puțin la fel de bun, teoretic, datorită distanței măcar de transport".

