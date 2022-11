Aceste produse sunt inamicii corpului zvelt. Renunță la ele și metabolismul se va accelera

Aceste produse sunt principalii inamici ai unui corp zvelt, iar renunțarea la ele va accelera metabolismul, iar corpul va arde grăsimile. Să vedem care sunt aceste produse.

Zahăr și produse care îl conțin. Consumul exagerat de zahăr și diferite deserturi crește riscul nu doar de obezitate, ci și de boli de inimă și hipertensiune arterială. Așa că reducerea cantității de dulciuri este recomandată nu doar persoanelor care vor să slăbească, ci și celor celor care doresc să fie sănătoși.

Carbohidrați cu amidon. Pâinea albă, pastele, cartofii și orezul alb sunt toate pe „lista neagră” a celor care vor să slăbească. În schimb, se pot consuma cereale integrale precum bulgur, secară integrală, orz integral, orez sălbatic și hrișcă.

Leguminoasele, precum lintea, fasolea și năutul sunt, de asemenea, înlocuitori sănătoși pentru carbohidrații cu amidon. Și, desigur, legumele, care vor fi o garnitură excelentă pentru carne sau pește.

Alimentele procesate au fost supuse unei prelucrări puternice: conservare, congelare, tratament termic. De regulă, astfel de alimente conțin aditivi chimici și diverse umpluturi artificiale. Cele mai populare și cele mai dăunătoare alimente procesate includ fast-food-ul, chipsurile, înghețata, majoritatea dulciurilor cumpărate din magazin, cârnații, alimentele congelate.

Astfel de alimente sunt, literalmente, ambalate în zahăr, grăsimi și sare, arome chimice și conservanți, ceea ce nu contribuie la pierderea în greutate.

Află în articol ce leguma te poate ajuta să ai un tranzit intestinal sănătos. Bogate în licopen antioxidant și alți nutrienți esențiali, roșiile sunt cunoscute pentru beneficiile lor pentru sănătate. Dar mai puțin înțelese sunt efectele pe care consumul de roșii le are asupra sănătății intestinale. Într-un nou studiu, oamenii de știință au examinat efectele unei diete bogate în roșii asupra microbiomului intestinal folosind un model animal. Cercetătorii au hrănit purceii cu o dietă suplimentată cu roșii timp de 14 zile și au descoperit că echilibrul bacteriilor lor intestinale s-a mutat către un profil mai sănătos, mai favorabil. Rezultatele au fost publicate recent în Microbiology Spectrum.



Autorul principal al studiului Jessica Cooperstone, Ph.D., profesor asistent la Departamentul de Știința și Tehnologia Alimentației de la Universitatea de Stat Ohio din Columbus, a declarat pentru Medical News Today: "Consumul de roșii a fost corelat cu o varietate de rezultate pozitive asupra sănătății și sunt a doua legumă cel mai frecvent consumată în Statele Unite. Aproximativ 22% din consumul total de legume provine din roșii, așa că suntem interesați să înțelegem mai bine efectele asupra sănătății ale acestui aliment consumat în mod obișnuit".

Studierea impactului unei diete bogate în roșii



Cercetătorii au folosit 20 de purcei masculi născuți în vara anului 2019 la OSU Swine Facility din Dublin. După ce au fost înțărcați de la scroafele lor, au fost hrăniți cu o dietă de bază timp de 1 săptămână. Apoi, cercetătorii au repartizat aleatoriu 10 purcei la o dietă cu roșii constând din pudră de roșii liofilizate adăugată la dieta de bază. Ceilalți 10 purcei au primit dieta de control, constând din dieta de bază modificată pentru a se potrivi cu conținutul de zahăr, fibre și alți macronutrienți din dieta cu roșii.

"Am vrut să ne asigurăm că putem oferi porcilor o sursă consistentă de roșii pe tot parcursul studiului", a spus dr. Cooperstone. "În Ohio, putem cultiva roșii pe câmp doar pentru recoltare spre sfârșitul verii, așa că uscarea prin congelare servește ca pas de conservare. Am vrut să încorporăm roșia în dieta de bază a porcilor, iar acea dietă este sub formă de pudră", a adăugat ea.



Roșiile din care a fost derivată pulberea au fost un hibrid crescut la Stația Centrală de Cercetare Agricolă de Nord a Universității de Stat din Ohio (OSU) din Fremont. În plus, pentru a evita orice răspândire non-dietetică a bacteriilor, porcii au fost găzduiți numai cu alți membri ai grupului lor pe o parte a unei alee. La sfârșitul experimentului, nu au existat diferențe de greutate corporală între cele două grupuri de purcei. Citește mai multe AICI.

