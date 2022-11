Leguma care te va ajuta să ai un tranzit intestinal sănătos

Bogate în licopen antioxidant și alți nutrienți esențiali, roșiile sunt cunoscute pentru beneficiile lor pentru sănătate. Dar mai puțin înțelese sunt efectele pe care consumul de roșii le are asupra sănătății intestinale. Într-un nou studiu, oamenii de știință au examinat efectele unei diete bogate în roșii asupra microbiomului intestinal folosind un model animal. Cercetătorii au hrănit purceii cu o dietă suplimentată cu roșii timp de 14 zile și au descoperit că echilibrul bacteriilor lor intestinale s-a mutat către un profil mai sănătos, mai favorabil. Rezultatele au fost publicate recent în Microbiology Spectrum.



Autorul principal al studiului Jessica Cooperstone, Ph.D., profesor asistent la Departamentul de Știința și Tehnologia Alimentației de la Universitatea de Stat Ohio din Columbus, a declarat pentru Medical News Today: "Consumul de roșii a fost corelat cu o varietate de rezultate pozitive asupra sănătății și sunt a doua legumă cel mai frecvent consumată în Statele Unite. Aproximativ 22% din consumul total de legume provine din roșii, așa că suntem interesați să înțelegem mai bine efectele asupra sănătății ale acestui aliment consumat în mod obișnuit".

Studierea impactului unei diete bogate în roșii



Cercetătorii au folosit 20 de purcei masculi născuți în vara anului 2019 la OSU Swine Facility din Dublin. După ce au fost înțărcați de la scroafele lor, au fost hrăniți cu o dietă de bază timp de 1 săptămână. Apoi, cercetătorii au repartizat aleatoriu 10 purcei la o dietă cu roșii constând din pudră de roșii liofilizate adăugată la dieta de bază. Ceilalți 10 purcei au primit dieta de control, constând din dieta de bază modificată pentru a se potrivi cu conținutul de zahăr, fibre și alți macronutrienți din dieta cu roșii.

"Am vrut să ne asigurăm că putem oferi porcilor o sursă consistentă de roșii pe tot parcursul studiului", a spus dr. Cooperstone.



"În Ohio, putem cultiva roșii pe câmp doar pentru recoltare spre sfârșitul verii, așa că uscarea prin congelare servește ca pas de conservare. Am vrut să încorporăm roșia în dieta de bază a porcilor, iar acea dietă este sub formă de pudră", a adăugat ea.



Roșiile din care a fost derivată pulberea au fost un hibrid crescut la Stația Centrală de Cercetare Agricolă de Nord a Universității de Stat din Ohio (OSU) din Fremont. În plus, pentru a evita orice răspândire non-dietetică a bacteriilor, porcii au fost găzduiți numai cu alți membri ai grupului lor pe o parte a unei alee. La sfârșitul experimentului, nu au existat diferențe de greutate corporală între cele două grupuri de purcei.

Cum au schimbat roșiile microbiota



Cercetătorii au analizat probe de fecale de la toți porcii la începutul experimentului, după 7 zile și apoi din nou după 14 zile. Folosind genomica ADN-ului, cercetătorii au identificat bacteriile prezente în fiecare punct.



Secvențierea a detectat o schimbare după 14 zile a raportului dintre Bacillota (bacteriile "rele") față de Bacteroidota (bacteriile "bune"). Cercetătorii au observat, de asemenea, o diversitate bacteriană mai mare în probele din grupul de roșii, ceea ce poate sugera un fenotip mai sănătos.







