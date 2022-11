De ce nu trebuie să sari peste micul dejun. Posibilitatea unui accident vascular cerebral, printre riscuri

Un studiu realizat de oameni de ştiinţă americani demonstrează că sărirea peste gustarea de dimineaţă dublează riscul de ateroscleroză - adică limitează fluxul de sânge şi oxigen către organe importante din corpul uman, ducând la accident vascular cerebral, atac de cord şi alte afecţiuni. Experimentul a fost realizat cu participarea a 4.052 de bărbaţi şi femei sănătoase din Statele Unite, care nu sufereau de boli cardiovasculare sau renale cronice la începutul studiului, scrie Rador, citând Actualno.

Ei au fost împărţiţi de echipa lui Valentin Fuster (medic, profesor, redactor-şef la Journal of the American College of Cardiology şi director al Mount Sinai Heart) în trei grupuri separate. În primul grup, au fost incluşi acei voluntari care au consumat dimineaţa mai puţin de 5% din aportul lor de energie zilnic necesar (adică au sărit în mod regulat peste micul dejun sau au băut doar o ceaşcă de cafea sau un suc, în grabă). În al doilea grup, participanţii şi-au satisfăcut 20% din necesarul caloric la micul dejun (mic dejun normal), iar al treilea - a avut între 5-20% din aportul alimentar necesar printr-un mic dejun cu conţinut scăzut de calorii, relatează BGNES.

Rezultatele studiului indică faptul că simptomele de ateroscleroză au apărut într-un procent mult mai mare la persoanele care nu au mâncat deloc micul dejun sau au mâncat ceva sărac în calorii. În plus, markerii bolilor cardio-metabolice au fost de asemenea observaţi mai frecvent la acest grup. O caracteristică distinctă a celor care au sărit peste masa de dimineaţă de calitate a fost circumferinţa mai mare a taliei şi conţinutul crescut de grăsimi şi zahăr, precum şi un indice de masă corporală mai mare şi creşterea tensiunii arteriale.

Citește și:

Cum recunoști un AVC, primele semne. Dr. Cristian Pandrea: Sunt simptome la care este bine să te alarmezi

Atacul vascular cerebral se produce atunci când alimentarea cu sânge a creierului este întreruptă iar acest lucru se întâmplă atunci când un vas de sânge din creier se sparge (AVC hemoragic) sau atunci când apare un cheag într-un vas de sânge, care întrerupe alimentarea creierului.

Dr. Cristian Pandrea, coordonatorul Compartimentului de Primiri Urgenţe al Spitalului Clinic Sanador şi al Serviciului de Ambulanţă Sanador, a explicate care sunt simptomele ce prevestesc un AVC.

”Cel mai frecvent semn este durerea de cap, cefaleea rebelă care nu cedează la nimic - este un factor de alarmă. Dar alterarea funcției motorie în orice segment al corpului, că e la membrele superioare sau inferioare, că este vorba doar despre o mână sau doar o gambă, toate aceste tipuri de simptome care nu sunt uzuale, nu se întâlnesc în viața de zi cu zi, astea trebuie să fie semnale de alarmă. Tulburarea de vorbire, tulburarea de auz, vederea brusc alterată - adică numai vezi, este încețoșată - sunt simptome la care este bine să te alarmezi”, a declarat dr. Cristian Pandrea, într-un interviu pentru DC NEWS şi DC MEDICAL

