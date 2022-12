Accident Pasajul Unirii. Titi Aur: Limitatorul de înălțime cred că a fost construit greșit. Un astfel de parapet trebuie să te protejeze, să nu se miște când dai cu mașina în el

Un autocar cu gabarit depășit a intrat vineri, imediat după prânz, în parapetul premergător Pasajului Unirii, după ce a trecut de presemnalizare cu lanțuri care avertiza că vehiculul nu poate intra în zona subterană. Ca urmare a evenimentului nefericit, 22 de persoane au fost transportate la spital, iar unul dintre acestea, un bărbat aflat în stop-cardio-respirator, și-a pierdut viața (citește mai mult AICI).

Titi Aur, despre regula șvaițerului

Titi Aur a venit cu explicații despre condițiile care au favorizat producerea acestui accident:

„În accidentologie vorbim de regula șvaițerului, care înseamnă, ca metaforă, un cașcaval cu găuri din care tăiem mai multe felii și fiecare felie înseamnă, fie educația șoferului, fie condițiile de climă, condițiile de șosea, etc. Deci, fiecare înseamnă ceva! Accidentul are loc atunci când o rază de lumină imaginară trece prin mai multe găuri ale cașcavalului, care se aliniază întâmplător și atunci apare accidentul. Rar se întâmplă când are loc o singură greșeală.

Acum, pe de o parte, șoferul neinstruit nu a ținut cont de gabaritul mașinii pe care o conduce și de delimitarea din acea zonă și a intrat într-o zonă interzisă, în care nu trebuia să intre. Greșeala aș putea spune că este agravantă pentru că acea zonă are delimitarea cu lanțuri care avertizează, după care ajungi la acel parapet la care nu ar trebui să ajungi dacă depășești dimensiunile”, a zis Titi Aur.

Cred că acel parapet a fost construit greșit

„A doua greșeală, care este coroborată cu greșeala șoferului, este că acel parapet a fost construit, din punctul meu de vedere, nefiind specialist, greșit. Un astfel de delimitator fie nu mișcă sub nicio formă și mașina se împinge în el, însă el rămâne acolo, sau este gândit în așa fel încât să cedeze la un moment dat. Acest parapet a dus la agravarea greșelii făcute de șofer“, a precizat Titi Aur.

„Infrastructura rutieră a agravat greșeala omului“

„Dintre cele trei elemente care contribuie de obicei la un accident, adică omul, drumul sau mașina, aici au fost două elemente care au greșit, omul și drumul, dar nu drumul în sine, ci parte din infrastructură, adică acel limitator de înălțime, care a agravat greșeala omului. La fel ca atunci când, un parapet lateral care trebuiee să te protejeze când scapi mașina de sub control, s-ar transforma în suliță și ar intra și te-ar omorî în mașină. Exact același lucru s-a întâmplat cu această delimitare.

Nu a fost gândit ca atunci când se intră în el, fie să fie nemișcat indiferent cu ce intri, fie să se deplaseze și să cedeze, dar să nu afecteze mașina atât de tare. El a fost agățat, a fost înclinat, dar a fost foarte bine ancorat în pământ și nu a cedat. Bineînțeles că atunci când a fost dus în față, a scăzut înălțimea și a afectat autocarul“, a spus, pentru DC News, Titi Aur.

