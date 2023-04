”A început numărătoarea inversă”. Mugur Ciuvică traduce mesajul lui Klaus Iohannis. ”Are în continuare putere”

În cadrul emisiunii ”Miercurea Neagră” din această săptămână, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, a spus că ”ieri, alaltăieri, dl Iohannis a zis de la capătul Pământului, de unde a fost, că nu se pune problema (înghețării de pensii/salarii, opririi angajărilor, supraimpozitării salariilor care-l depășesc pe cel al președintelui n.r.). Înainte să plece a spus că nu vor fi tăieri ca pe vremea lui Băsescu. Ce se întâmplă, în realitate, e o chestie destul de interesantă. Față de Guvernul cu Cîțu prim-ministru, care făcea multe prostii, Guvernul ăsta face mai puține, dar vorbește multe prostii”.

”Dacă vine vreun cutremur economico-social, s-ar putea să și-o ia și ăștia cu coaliția de nu se văd. Ei se bazează pe faptul că n-au opoziție și se ceartă cumva între ei, pe niște teme, fiecare pentru electoratul lui. Discută ca niște cetățeni simpli la o cafea sau la o bere” consideră Mugur Ciuvică.

”Atâta vreme cât voi avea un cuvânt de spus și cred că voi mai avea un cuvânt de spus...”

După ce jurnalista Diana Tache a remarcat fraza lui Klaus Iohannis: ”Atâta vreme cât voi avea un cuvânt de spus și cred că voi mai avea un cuvânt de spus”, apreciind: ”Pentru mine, a început numărătoarea inversă, adică până și dl. Iohannis admite că ”da, dom`ne, am un cuvânt de spus și cred că încă îl mai am, nu sunt foarte sigur, dar cred că încă îl mai am”. Asta mi-a atras mie atenția, pe lângă faptul că a zis, în chestia asta cu austeritatea, că nu se poate așa ceva, nu se taie nimic, nu! A simțit nevoia să adauge acest lucru care mie mi se pare foarte important. Mai avem un an și jumătate până la terminarea mandatului său”.

Președintele GIP a mai spus despre declarația citată mai sus a lui Klaus Iohannis: ”El poate nu a reușit, nefiind un mare vorbitor, dar eu sunt convins - că am văzut și eu declarația - că a vrut să fie ironic în chestia asta, mai mult ca sigur. Cred că se referea în primul rând la PNL-iștii lui: ”băi, Gigeilor, dacă voi credeți că nu mai putere, autoritate, să știți că veți lua-o în freză, că eu cred că mai am””.

”Și le-a și spus politicieni și cvasi-politicieni” a completat Diana Tache. ”Și eu cred că Iohannis are în continuare putere și influență, plus că e vorba despre puterea și influența întregului sistem din jurul lui, el fiind o rotiță în acest sistem, nu ”moț”. Sistemul are în continuare autoritate” mai afirmă Mugur Ciuvică.

