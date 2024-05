134 de automobile Fiat au fost confiscate, din cauza unui abţibild

Concret, maşinile importate din Maroc, marca Fiat Topolino, au fost sechestrate pe motiv că abţibildul cu drapelul italian de pe portiere ar putea da o impresie greşită cu privire la originea maşinilor, transmite Stellantis Italia. Maşinile au fost blocate în portul Livorno, după ce au ajuns în ţară din Maroc, unde au fost asamblate. Maşinile ar fi încălcat legea "made in Italy", care a obligat deja producătorul Stellantis să schimbe numele primului model Alfa Romeo electric din Milano în Junior. Guvernul a criticat compania pentru această maşină, deoarece ea este produsă în Polonia, nu în Italia.

Legea "Made in Italy" stipulează că este ilegal să prezinţi un produs fabricat în străinătate ca venind din Italia. În mod frecvent, legea a fost invocată pentru produse alimentare, de exemplu pentru brânza 'parmesan' produsă în SUA care reaminteşte de celebrul 'parmigiano' italian.



"Singurul scop al abţibildului era acela de a indica originea antreprenorială a produsului", a replicat purtătorul de cuvânt de la Stellantis, adăugând că grupul crede că operează în deplină conformitate cu legea, scrie Agerpres.

Topolino, unul dintre primele modele produse în masă de Italia

Fiat Topolino a apărut în 1936 şi a fost unul dintre primele automobile produse în masă de Italia. Noua versiune are un preţ de pornire de 9.890 euro. Purtătorul de cuvânt de la Stellantis a precizat că designul noului Topolino a fost realizat în Italia de o echipă de la Centro Stile FIAT, o divizie a Stellantis Europe, care este o companie italiană. De asemenea, decizia de a produce noul Topolino în Maroc a fost aprobată după anunţarea noului model.



"În orice caz, pentru a rezolva orice dispută, s-a luat decizia eliminării abţibildului", a spus purtătorul de cuvânt.



Guvernul de la Roma critică producătorul auto franco-italian Stellantis, după ce acesta din urmă a anunţat că are de gând să facă disponibilizări în Italia şi să mute producţia în ţări cu costuri mai mici. Recent, Stellantis a anunţat că în luna septembrie a acestui an va începe să vândă vehicule electrice (EV) de la partenerul său chinez Leapmotor în nouă ţări europene, inclusiv România, pentru a extinde oferta sa de maşini accesibile.



Stellantis, al patrulea producător auto mondial, a fost înfiinţat în 2021, în urma fuziunii dintre grupul francez PSA şi cel italiano-american Fiat Chrysler, şi regrupează sub aceeaşi umbrelă mărci precum Fiat, PSA, Chrysler, Jeep, Citroen şi Alfa Romeo.

