12 aprilie, cea mai fericită zi a anului. Daniela Simulescu: Vă invit să faceți ceva nou pentru voi

"O dată pe an avem o conjuncție între Soare și Jupiter. Eu o consider una dintre cele mai fericite, dacă nu cea mai fericită zi anului, cea mai bucuroasă, cea mai plină de viață, cea mai energică. Soarele reprezintă viața. Noi de acolo ne luăm viață, de la Soare, care reprezintă vitalitate, energie. Eu am Soarele în Berbec, sunt Berbec. Voi, în funcție de zodia în care sunteți, aveți soare. Deci Soarele este scheletul nostru, este baza noastră. Jupite este marele benefic, este Zeul zeilor, este cel care, orice atinge, amplifică, expandează, crește, oferă oportunități. Când avem Soarele lângă Jupiter, acesta este un moment norocos, fericit, bucuros.

Ce se poate întâmpla în această zi? Pentru unii se poate întâmpla ceva, iar pentru unii - nimic. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că noi trebuie să facem ceva, e ca în momentul în care astrele vin, dar nu ne bagă și în tristă.

Trebuie luată ziua, trebuie luată aspectul și făcut ceva cu el. Și pentru că Soarele se apropie de Jupiter în semnul Berbecului, în primul semn al zodiacului, vă invit să faceți ceva nou pentru voi. Berbecul despre asta vorbește, despre altă viață, început, naștere, despre prospețime, despre a sparge gheața, despre a face sport, despre energie, ambiție, curaj și furie, pe de altă parte, despre mișcare, desprer energie permanentă, chiar și despre grabă. Eu vă invit ca, pe 12 aprilie, să luați această conjuncție și să vă bucurați de ea, să profitați de ea, să nu așteptați să vă pice din cer.

Oamenii care se nasc cu conjuncție Soare-Jupiter, de cele mai multe ori, au foarte multe oportunități. Asta nu înseamnă că devin regi, dar, în anumite momente, li se oferă oportunități. Oamenii care se nasc cu Soare în Jupiter au foarte mare încredere în ei și în viață. Și când ai atât de mare încredere în tine, ești optimist și planifici, te gândești și la partea pozitivă, ești recunoscător și ai gratitudine, nu are cum să nu ți se întâmple și lucruri bune.

Deci luați conjuncția de pe data de 12 aprilie și folosiți-o. Oferiți-vă ceva nou pe plan personal, pe plan profesional, pe plan social. Cumpărați-vă ceva, oferiți, pentru că Jupiter vorbește și despre generozitate. Arhitipul Berbecul este cel care dă, oferă, împarte cu ceilalți!", a dezvăluit Danilea Simulescu.

