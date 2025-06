Zile cu căldură extremă și nopți tropicale, iar apogeul abia urmează. Elena Mateescu, ANM: Ne așteptăm la valori de 40 de grade la umbră

Astăzi, la orele prânzului, temperatura resimțită din Capitală a atins 41 de grade. Valul de căldură nu se oprește aici. Elena Mateescu, directorul ANM, a venit cu mai multe informații despre vremea din zilele următoare și a explicat la ce temperaturi ar trebui să ne așteptăm.

"La noapte, cu siguranță vom vorbi despre nopți tropicale pentru că valorile temperaturilor minime se vor apropia, în special în partea de sud a teritoriului, de 20 de grade, astfel încât vremea să rămână în continuare deosebit de caldă. Mâine, după cum deja am amintit, am extins aria județelor aflate sub incidența Codului Galben, cuprinzând de această dată Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea continentală, cea mai mare parte a Transilvaniei - temperaturi maxime între 34-38 de grade.

Elena Mateescu, ANM: Ziua de joi este posibil să fie cea mai caldă zi din acest episod

Vor mai crește și minimele în următoarele nopți, până la 24 de grade, în special în partea de sud, sud-vest a țării, astfel încât disconfortul termic să fie unul deosebit de accentuat pe parcursul zilelor și al nopților, 37 de grade la Calafat, de asemenea la București, la foarte multe stații din sudul României am avut astăzi valori apropiate și chiar peste 35 de grade, pragul unei zile de caniculă, și temperaturi resimțite de 42 de grade la Calafat, 41 de grade în Capitală.

În același timp, ziua de joi, așa cum arată informațiile la acest moment, este posibil să fie cea mai caldă zi din acest episod pentru că ne așteptăm și la valori în jurul a 39, posibil 40 de grade la umbră, local în partea de sud a țării, mai precis în Oltenia și Muntenia, cu 38 de grade în Capitală", a declarat Elena Mateescu în cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3 CNN.

