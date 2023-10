Zelenski a făcut o vizită pe front în Herson. Ucraina încearcă să treacă Niprul

Ministerul rus al Apărării afirmat vineri că trupele sale au respins asalturi ucrainene pe malul stâng al fluviului Nipru în provincia Herson, provincie unde preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut în aceeaşi zi o şedinţă cu comandanţii armatei. Trupele ucrainene încearcă să creeze capete de pod pentru a deschide o nouă axă de atac în contraofensiva lansată în iunie.



"Inamicul a încercat de mai multe ori să ocupe capete de pod pe insulele şi malul stâng al Niprului (...), dar fără succes", se arată în raportul public zilnic al Ministerului rus al Apărării despre evoluţia războiului din Ucraina, relatează agenţiile AFP şi EFE.



Ucraina a lansat în iunie o contraofensivă în sud-est în provinciile Zaporojie şi Doneţk pentru eliberarea teritoriilor ocupate de armata rusă, urmărind în primul rând să ajungă la Marea Azov pentru a tăia legătura terestră a Rusiei cu Crimeea şi cu partea de sud a provinciei Herson. Dar câştigurile teritoriale în această contraofensivă au fost până în prezent minore, armata ucraineană reuşind doar să elibereze o mână de sate. Armata rusă desfăşoară la rândul ei ofensive mai către nord, dar tot cu progrese minore.



Astfel, linia frontului care se întinde pe o lungime de peste 1.000 de kilometri nu s-a mişcat aproape deloc din luna noiembrie 2022, când sub ameninţarea unei ofensive ucrainene armata rusă s-a retras din partea de nord a provinciei ucrainene Herson dincolo de Nipru, stabilindu-şi defensiva pe bariera naturală reprezentată de acest fluviu.



Acum, din cauza lipsei progreselor pe axele ofensive din Zaporojie şi Doneţk, armata ucraineană încearcă să deschidă o nouă axă de atac în Herson traversând Niprul. Canalul de Telegram al bloggerului Rybar, apropiat de armata rusă şi urmărit de peste 1,2 milioane de persoane, a scris joi despre debarcarea unor unităţi ucrainene de sabotaj şi recunoaştere şi a unei brigăzi de infanterie marină în apropierea satului Krinki pe malul stâng al Niprului.



Potrivit Rybar, aceste unităţi au reuşit să ocupe acolo poziţii, dar un contraatac rus a împins trupele ucrainene către exteriorul satului, deşi o parte din acesta însă se află sub controlul soldaţilor ucraineni, care aşteaptă întăriri.



Mai către vest, în sectorul satului Pescianovka, despre care armata ucraineană sugerase anterior că a reuşit să-l preia sub control, acelaşi blogger militar a semnalat prezenţa unor soldaţi ucraineni în apropierea podului care leagă cele două maluri ale fluviului.



Un alt canal de Telegram apropiat de armata rusă, WarGonzo, cu peste 1,1 milioane de urmăritori, notează că "trupele ucrainene încearcă să ocupe poziţii şi să constituie rezerve pentru a prelua iniţiativa pe malul Niprului controlat de armata rusă".



În acest timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi şeful Statului Major al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujîi, au avut vineri în provincia Herson o reuniune cu comandanţii armatei şi "au discutat despre operaţiunile actuale ale apărătorilor ucraineni în sud" şi despre "situaţia pe principalele zone ale frontului", printre alte subiecte, afirmă preşedinţia de la Kiev într-un comunicat, fără alte detalii, conform Agerpres.

