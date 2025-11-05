Zbor de coșmar: un pasager a fost dur criticat pentru că a început să mănânce înainte să fie toată lumea servită

Un pasager a declanșat un mic scandal la bordul unui avion după ce și-a început masa vegetariană înainte ca ceilalți pasageri din rând să fie serviți. Incidentul a fost relatat pe Reddit, unde autorul postării a întrebat utilizatorii dacă reacția vecinului de scaun a fost „un nivel superior de aroganță”.

Disputa de la bord: cine trebuie să aștepte

Postarea a apărut joi, 30 octombrie, pe forumul r/EntitledPeople și descrie o situație ce a stârnit controverse printre utilizatori.

„În cazul zborurilor lungi, comand online o masă specială, deoarece sunt vegetarian. În majoritatea zborurilor, însoțitorul de zbor servește mai întâi mesele speciale și apoi mesele normale pentru restul pasagerilor”, a explicat autorul.

Conform relatării, însoțitorii de zbor au început să distribuie mesele speciale, însă un pasager a considerat gestul nepoliticos.

„Un străin s-a așezat lângă mine și mi-a spus că sunt nepoliticos și lipsit de considerație pentru că am început să mănânc înainte ca masa lor să sosească. Au spus că le-am stricat zborul”.

Autorul a adăugat că vecinul său „avea fața roșie și dădea din ochi de mai multe ori”, dar a continuat să mănânce.

„Nu mâncăm împreună la aceeași masă într-un restaurant”, a subliniat pasagerul, care a întrebat comunitatea Reddit despre gradul de aroganță al situației.

Reacții amuzate și critici pe Reddit

Comentariile utilizatorilor au variat de la amuzament la explicații politicos-morale.

„Este amuzant. Se supără în restaurante când alții sunt serviți înaintea lor?”, a scris un cititor. Altul a remarcat că problema putea fi rezolvată cu ajutorul echipajului de bord.

Unii au explicat gestul simplu: „Este o politețe obișnuită când împarți masa cu cineva. Nu iei masa cu persoana de lângă tine, ci doar stai lângă ea”. Un comentariu comic a adăugat: „A trebuit să mergi la toaletă în același timp cu ei?”

Mâncarea la bord: uneori motiv de conflict

Disputele legate de servirea mâncării nu sunt însă doar anecdote amuzante. În octombrie, un zbor Delta Air Lines de la Los Angeles la Salt Lake City a fost nevoit să se abată de la ruta inițială din cauza unui pasager care a adus alimente alterate la bord. Purtătorul de cuvânt Delta a confirmat că incidentul nu a avut legătură cu mâncarea servită pasagerilor și și-a cerut scuze pentru întârziere.

Această întâmplare evidențiază cum reguli nescrise și așteptările sociale pot genera tensiuni chiar și în cele mai obișnuite momente ale unei călătorii cu avionul.