Zbor de coșmar: un pasager a fost dur criticat pentru că a început să mănânce înainte să fie toată lumea servită

Un bărbat a pornit un întreg scandal la mii de metri altitudine din cauză că persoana de lângă el a început să își servească masa înainte ca toți pasagerii să fie serviți.
Un pasager a declanșat un mic scandal la bordul unui avion după ce și-a început masa vegetariană înainte ca ceilalți pasageri din rând să fie serviți. Incidentul a fost relatat pe Reddit, unde autorul postării a întrebat utilizatorii dacă reacția vecinului de scaun a fost „un nivel superior de aroganță”.
Postarea a apărut joi, 30 octombrie, pe forumul r/EntitledPeople și descrie o situație ce a stârnit controverse printre utilizatori.
„În cazul zborurilor lungi, comand online o masă specială, deoarece sunt vegetarian. În majoritatea zborurilor, însoțitorul de zbor servește mai întâi mesele speciale și apoi mesele normale pentru restul pasagerilor”, a explicat autorul.
Conform relatării, însoțitorii de zbor au început să distribuie mesele speciale, însă un pasager a considerat gestul nepoliticos.
„Un străin s-a așezat lângă mine și mi-a spus că sunt nepoliticos și lipsit de considerație pentru că am început să mănânc înainte ca masa lor să sosească. Au spus că le-am stricat zborul”.
Autorul a adăugat că vecinul său „avea fața roșie și dădea din ochi de mai multe ori”, dar a continuat să mănânce.
„Nu mâncăm împreună la aceeași masă într-un restaurant”, a subliniat pasagerul, care a întrebat comunitatea Reddit despre gradul de aroganță al situației.
Comentariile utilizatorilor au variat de la amuzament la explicații politicos-morale.
„Este amuzant. Se supără în restaurante când alții sunt serviți înaintea lor?”, a scris un cititor. Altul a remarcat că problema putea fi rezolvată cu ajutorul echipajului de bord.
Unii au explicat gestul simplu: „Este o politețe obișnuită când împarți masa cu cineva. Nu iei masa cu persoana de lângă tine, ci doar stai lângă ea”. Un comentariu comic a adăugat: „A trebuit să mergi la toaletă în același timp cu ei?”
Disputele legate de servirea mâncării nu sunt însă doar anecdote amuzante. În octombrie, un zbor Delta Air Lines de la Los Angeles la Salt Lake City a fost nevoit să se abată de la ruta inițială din cauza unui pasager care a adus alimente alterate la bord. Purtătorul de cuvânt Delta a confirmat că incidentul nu a avut legătură cu mâncarea servită pasagerilor și și-a cerut scuze pentru întârziere.
Această întâmplare evidențiază cum reguli nescrise și așteptările sociale pot genera tensiuni chiar și în cele mai obișnuite momente ale unei călătorii cu avionul.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News