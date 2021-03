Zbor anulat după ce o familie de evrei hasidici a fost debarcată din avion. Revolta pasagerilor: Este ca în Germania nazistă!

O familie de evrei hasidici a fost debarcată din avionul companiei Fly Frontier, transmite RT. Copilul familiei, în vârstă de un an și jumătate, nu purta mască, iar însoțitorii de zbor au cerut familiei să părăsească aeronava. În prezent, compania este acuzată de antisemitism.

Mai multe postări pe Twitter îi arată pe membrii familiei părăsind aeronava, în timp ce alți pasageri strigă nemulțumiți la stafful Fly Frontier. ”Este ca în Germania nazistă!” și ”o să ajungeți la știri” se poate auzi în unul dintre filmulețele postate.

Unul dintre martori susține că a putut să observe cum cei din staff au bătut palma și i-a auzit făcând remarci antisemite. În cele din urmă, zborul a fost anulat de compaie pe fondul nemulțumirii pasagerilor.

Disturbing incident the last hour on a @FlyFrontier flight as staff told a Hasidic couple to get off because their 18 month old had no mask. Applause is heard as the couple started leaving. Travels say on camera that the applause came from staff who also cheered that “we did it.” pic.twitter.com/rA2JQmI1tU