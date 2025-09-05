Weekend complicat pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești

După careul Marte-Jupiter, iată că finalul acestei săptămâni ne mai pregătește un eveniment astrologic de neuitat! Este vorba de Eclipsa de Lună/Luna Plină din Pești, care se va petrece pe 7 septembrie. De obicei, eclipsele aduc momente de cotitură, revelații și finaluri, relațiile se clarifică. Însă, emoțiile vor fi greu de controlat.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Dacă vei avea un weekend liber, este posibil să te trezești cu noi responsabilități. Mai ales din cauza unor apropiați care nu se descurcă. Nici tu nu ai timp și resurse, însă te vei pune pe locul al doilea pentru a le face pe plac. Cei care lucrează trebuie să se ferească de situații ciudate și să își simplifice munca.

Fecioara/Ascendent în Fecioară

Eclipsa de Lună/Luna Plină se va petrece în casa a șaptea. Emoțiile vor fi foarte puternice. Relația cu partenerul va trece prin clipe copleșitoare. Descoperiți lucruri noi, unul despre celălalt, și va trebui să vă obișnuiți cu noutățile. Unii dintre voi nu vor mai putea lăsa de la voi.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Atmosfera din sânul familiei va fi una destul de tensionată. O parte din tine vrea să fie tolerantă, în continuare, cu oamenii dragi. Dar cealaltă parte este sătulă de unele faze și te va face să pui piciorul în prag. Unii dintre voi veți lua decizii legate de casă și gospodărie.

Pești/Ascendent în Pești

Este posibil să auzi vești nu neapărat plăcute. Sau unele evenimente din jurul tău să fie îngrijorătoare. Însă, dacă nu ești implicat în mod direct în acestea, nu are rost să stai în frică. Eclipsa de Lună se petrece în semnul tău. Și orice s-ar întâmpla, te vei confrunta cu emoții puternice. De asemenea, se vor închide capitole.

