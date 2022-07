Vrei să îţi cumperi maşină nouă? Ce trebuie să faci pentru a prinde cea mai bună ofertă calitate-preţ. Sfatul pe care nu ţi-l dă niciun vânzător

După ani buni în care am avut doar maşini second-hand, am decis să risc şi să investesc într-o maşină nouă. Preţul combustibului, dar şi întreţinerea din ce în ce mai scumpă a maşinii actuale, vechi de 17 ani, m-a făcut să concluzionez că un vehicul nou va costa, de fapt, mai puţin decât unul vechi.

Nu vă voi spune marca maşinii pe care am ales-o, pentru că fiecare e liber să aleagă ce vrea, în funcţie de nevoi şi dorinţe. Dar voi menţiona, în rândurile de mai jos, sistemele de siguranţă pe care le are această maşină, combustibilul, dar şi cum am decis că aceea e maşina pe care o doresc.

1. Fă un test drive

Înainte de a te uita la orice altceva, fie că vorbim de preţ sau dotări, fă un test cu maşina. Programează-te la orice dealer autorizat, urcă-te în maşină, mergi cu ea câţiva kilometri, vezi cum o simţi, cum se aşează pe şosea, cum ia virajele, cum schimbă vitezele. Aşa vei afla cel mai rapid dacă e o maşină în care te simţi comod, dacă îţi place să o conduci şi, mai ales, dacă te vezi la volanul ei pe termen lung. O investiţie în maşină e clar una pe termen lung. Dacă e nouă, o vei ţine, probabil, cel puţin cinci ani.

2. Studiază bine sistemele de siguranţă

În timp ce citeam lista de dotări, în cap îmi răsuna o declaraţie a lui Titi Aur. "Românii cumpără maşini cu multe casetofoane, nu cu multe airbag-uri. Stelele EuroNCap nu se văd în parcare", îmi spunea fostul pilot de raliuri într-o discuţie (VEZI AICI MAI MULTE). Aşa că am ales o maşină cu... multe airbag-uri. Dar nu numai.

Maşina aleasă de mine are 3 stele obţinute la testele EuroNCap, în varianta standard. Versiunea de top are 4 stele, însă chiar şi aşa, e o notă bună. Prin comparaţie, unele modele Dacia şi Renault disponibile la vânzare în România au luat între o jumătate de stea şi o stea şi jumătate la aceleaşi teste.

Dar, pentru că stelele nu exprimă totul, am vrut să văd şi ce dotări de siguranţă are maşina. O să enumăr câteva: airbag-uri frontale (şofer şi pasager), airbag-uri laterale, airbag-uri cortină, avertizare depăşire bandă, avertizare rulare oscilantă stânga-dreapta, avertizare unghi mort, sistem de blocare a uşilor din spate pentru siguranţă copil, sistem de recunoaştere a semnelor de circulaţie, sistem de asistenţă la pornirea din rampă şi multe altele.

3. Cere mai multe oferte

Asta ar trebui să fie de la sine înţeles. Mai multe oferte de la mai mulţi dealeri înseamnă şi preţuri diferite. Asta deşi preţul de pornire al maşinii este acelaşi, vei vedea că sunt dealeri care îţi cer avans mai mic, dar şi dealeri care vor încerca să îţi impună anumite taxe pentru maşină, cum ar fi obligaţia unei vopseli metalizate sau chiar şi o taxa pentru transportul maşinii.



Decizia o iei tu, dar încearcă să studiezi măcar trei oferte.

4. Fii pregătit să aştepţi

Criza semiconductorilor loveşte în plin în sectorul auto. Iar colac peste pupăză a venit şi o criză a transporturilor, astfel că maşinile noi se livrează în termene de la 3 luni la 18 luni, în funcţie de... nu ştiu de ce. Probabil de cât de multe comenzi are dealerul!

Pe lângă toate astea, dacă vei aplica pentru o maşină nouă convenţională, pe benzină sau motorină, vei putea aplica şi la programul Rabla, dar nu vei avea ecobonusuri. Dacă maşina este un model hibrid, statul te va ajuta cu o sumă mai mare, iar o reducere cu adevărat consistentă vei prinde dacă vei alege un model sută la sută electric. România are, însă, puţine staţii de încărcare, aşa că deplasările pe distanţe foarte mari vor depinde, în mare parte, de autonomie şi de staţiile de încărcare.

Şi, în final, poate cel mai important lucru despre achiziţia unei maşini noi este cel pe care nu ţi-l spune nimeni. Nu te grăbi! Dacă ai găsit maşina de care te-ai îndrăgostit, află toate detaliile despre vehicul, dar şi despre achiziţie, despre costurile viitoare, despre garanţie, despre orice.

Calculează-ţi bine bugetul! Gândeşte-te dacă ai cu adevărat nevoie de maşină. Gândeşte-te dacă ai unde să o ţii. Nu lua decizii pur sentimentale. E o investiţie pe termen lung, cântăreşte-o bine!

*Acest articol reprezintă o opinie

