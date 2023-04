Volodimir Zelenski a dezvăluit noi detalii din convorbirea cu președintele Chinei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit vineri seara noi detalii din convorbirea telefonică cu preşedintele chinez Xi Jinping, prima conversaţie între cei doi lideri de la invazia rusă în Ucraina, relatează Agerpres, citând DPA, Unian şi Focus.



În cursul acestei discuţii, "am vorbit cu preşedintele Xi despre integritatea teritorială a Ucrainei, inclusiv despre peninsula Crimeea (anexată de Rusia în 2014) şi despre Carta Naţiunilor Unite", a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă la Kiev, vineri, la două zile după convorbirea telefonică.



"Am auzit din partea Chinei că respectă aceste principii", a spus liderul ucrainean, adăugând că, totuşi, nu a existat nicio menţiune cu privire la vizite reciproce cu Beijingul.

Ce i-a cerut Zelenski lui Xi Jinping





Zelenski a spus că i-a cerut de asemenea lui Xi să influenţeze Moscova pentru returnarea prizonierilor de război ucraineni şi a circa 20.000 de "copii răpiţi".



"O spun deschis, în acest moment, doar Ucraina ajută Ucraina în ceea ce priveşte returnarea copiilor noştri", a afirmat Zelenski. "Au existat eforturi din partea Naţiunilor Unite, însă cu rezultate slabe", a spus el, adăugând că acesta este motivul pentru care i-a cerut ajutorul lui Xi.



"Am avut o discuţie importantă. În ceea ce priveşte o viitoare întâlnire, nu am discutat despre aşa ceva. Referitor la lucrurile importante despre care am vorbit, acestea au vizat în primul rând securitatea. Este foarte important pentru noi să implicam cât mai multe ţări în formatul nostru, formula noastră pentru pace, care ar putea apoi să facă presiuni asupra Federaţiei Ruse pentru a restabili pacea şi integritatea noastră teritorială", a spus Volodimir Zelenski.

Discuții despre securitatea nucleară





"Am discutat şi despre securitatea nucleară şi despre blocarea de către Rusia a Mării Negre şi a exporturilor de cereale ucrainene", a spus în continuare Zelenski, citat de Unian.



"Am mai vorbit despre faptul că, în războiul actual al Rusiei împotriva Ucrainei, Ucraina ar dori ca toate statele să înţeleagă riscurile de a furniza orice fel de arme Rusiei. Am auzit un răspuns pozitiv în acest sens", a declarat preşedintele ucrainean.

Zelenski, întrebat când îşi va prelua atribuţiile noul ambasador ucrainean în China





Întrebat de presă când îşi va prelua atribuţiile noul ambasador ucrainean în China, Pavlo Riabikin, şi ce sarcini i-a trasat acestuia, preşedintele ucrainean a răspuns laconic:"Nu o să vă spun".



La 26 aprilie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut prima sa convorbire telefonică cu liderul Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.



Zelenski a descris dialogul ca fiind "lung şi substanţial" şi şi-a exprimat speranţa că discuţia şi numirea ambasadorului Ucrainei în China vor da "un impuls puternic dezvoltării relaţiilor bilaterale" între cele două ţări.



Preşedintele Xi a spus că va trimite emisari speciali în Ucraina şi în alte ţări pentru a comunica "cu toate părţile" despre o soluţionare politică a "crizei din Ucraina". Delegaţia specială chineză pentru rezolvarea "crizei ucrainene" va fi condusa de Li Hui, fost ambasador al Chinei în Rusia, între 2009 şi 2019.



În aceeaşi zi, Zelenski l-a numit pe Pavlo Riabikin în funcţia de ambasador al Ucrainei în Republica Populară Chineză, post vacant de mai mult timp.

