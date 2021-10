Vlăduța Lupău, făcută knockout de soacră. Replica dată de femeie în văzul tuturor: MINȚI cu nerușinare

Vladuța Lupău este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de muzică populară și de petrecere din România.

De curând, artista a intrat în gura soacrei, de față de toți fanii.

Vladuță Lupău este căsătorită cu Adrian Rus, fostul portar de la U Cluj și CFR Cluj.

Vlăduța Lupău și Adi Rus s-au cunoscut în urmă cu aproximativ șase ani, la un concert. Ei au devenit iubiți abia în urmă cu doi ani și jumătate și anul trecut au făcut pasul cel mare. Fostul portar de la U Cluj nu se sfiește să arate cât de mult își iubește soția și chiar și-a tatuat chipul artistei pe braț.

"Îmi era foarte simpatică și zâmbetul mi-a plăcut cel mai mult la ea. Dacă nu făceam eu primul pas, poate eram tot în aceeași relație de prietenie", a spus Adi Rus despre Vlăduța Lupău, în cadrul unei emisiuni.

Vlăduță Lupău a intrat în gura soacrei

Celebra cântăreață le-a povestit urmăritorilor săi că se confruntă cu o problemă de sănătate motiv pentru care a decis să meargă să se trateze la un medic din Paris. Mai mult, artista s-a plâns că nu are destule haine pentru plecare, moment în care soacra ei a reacționat imediat.

"Fetele mă vor înțelege exact, la ce voi spune eu acum. Trebuie să-mi fac bagajul pentru Paris și, bineînțeles, să-mi pun câteva hăinuțe în care să îmi fac două-trei poze. Așa, mișto, drăguțe, că, na, nouă ne plac pozele. Fetelor, în general. M-am uitat în dulap și mi-am dat seama că nu am haine", a povestit Vlăduța Lupău.

"Minți cu nerușinare", a fost replica soacrei sale.

Adrian Rus s-a lăsat de fotbal în urmă cu un an

"Așa am simțit eu atunci, am vrut să renunț la fotbal. Inițial n-am vrut să renunț definitiv. Am vrut doar să plec de la CFR pentru că nu mai eram mulțumit de statutul de rezervă, iar uneori eram în afara lotului.

Eu am tot ce-mi trebuie, am o familie frumoasă, îmi doream foarte mult să joc. Am progresat până la un anumit nivel, dar dacă nu jucam era foarte greu să mai progresez. Pentru postul de portar chiar sunt tânăr", a declarat Adi Rus pentru ProSport.

Mai mult, Adi Rus este din Cluj și este cunoscut atât ca sportiv, cât fi ca fiul lui Toma Rus, fostul chestor de poliție și fost secretar de stat în Ministerul de Interne.