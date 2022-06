Viviana Sposub poartă pantalonii în relație. Ce condiție i-a pus lui George Burcea ”Ne-am așezat la masă și i-am explicat situația”

Bursucu, Viviana Sposub şi George Tănase prezintă, în fiecare dimineață, matinalul “Dimineaţa cu noi”, de la Kanal D, scrie Spectacola.ro.

Pentru Viviana, trezitul la 4:00 dimineața i-a dat complet viața peste cap. Vedeta a dezvăluit, în exclusivitate pentru Spectacola, cum reușește să se trezească zilnic atât de devreme și cum s-a transformat relația pe care o are cu George Burcea de când prezintă matinalul de la Kanal D.

Zilele trecute, Viviana și colegii ei au fost amfitrionii unui eveniment monden din Capitală. Frumoasa prezentatoare TV ne-a mărturisit că se simțea extrem de obosită, pentru că ziua ei începuse foarte devreme, iar evenimentul a avut loc seara.

”Mă găsiți puțin obosită pentru că sunt trezită de la 4:00 dimineața, dar fericită că am ocazia să prezint alături de colegii mei un eveniment foarte important din București”, ne-a dezvăluit vedeta.

Cine o trezește pe Viviana Sposub

Frumoasa prezentatoare TV ne-a mărturisit că mama ei e cea care are grijă ca ea să nu întârzie la serviciu. Mama vedetei o sună în fiecare dimineața, la oră fixă, pentru a o ajuta să se trezească la timp.

”În fiecare dimineață, la ora 4:00, o iau de la capăt pentru că iubesc ceea ce fac și indiferent că este un program destul de dificil pentru mine, încerc să îi fac față. Uneori e mai greu dimineața, mai dorm câte 10 minute în plus, dar o am pe mama mea, care de fiecare dată mă sună la oră fixă să fie sigură că mă duc la muncă”, a mai spus Viviana Sposub pentru Spectacola.

Își ia în serios proiectele

”Mi s-a întâmplat să mă trezesc în ultima clipă, dar niciodată nu mi s-a întâmplat să nu ajung la muncă. Nu mi s-a întâmplat niciodată să lipsesc de la un proiect sau de la emisiune, dar se întâmplă să întârzii, sunt femeie”, a mai spus prezentatoarea TV.

Condiția pe care i-a pus-o lui George Burcea

Întrebată cum se înțelege la program cu George Burcea, având în vedere că ea se trezește la ora 4:00, vedeta ne-a mărturisit că iubitul ei îi este solidar și se trezește și el în fiecare dimineață cu ea, pentru a-i pregăti micul dejun. Mai mult, Viviana spune că ea a fot cea care i-a cerut iubitului ei să își ajusteze programul de trezit și să nu o lase singură dimineața.

”Facem totul împreună, așa că atunci când am acceptat provocarea aceasta cu matinalul, am stat la masă, am explicat situația și am zis: dacă nu te trezești odată cu mine, e grav. Așa că, în fiecare zi îi dau trezirea, pun muzică, pentru că încerc să îmi induc o stare de bine. El se trezește, îmi face micul dejun, mai stăm la o bârfă, mai stăm la o cafea și apoi eu plec către muncă și el se uită la emisiune, de fiecare dată, iar apoi își continuă ziua”, ne-a dezvăluit prezentatoarea TV.

Deși fanii au aflat abia recent de talentul muzical al Vivianei Sposub, vedeta are o vastă experiență în muzică. În copilărie mergea la competiții muzicale și își dorea să devină artist. Din păcate, Viviana este nevoită să-și amâne planurile cu muzica, din cauza programului. Însă ne-a dezvăluit că are de gând să lanseze o melodie de dragoste, în ton cu trăirile pe care le are în această perioadă. Vezi mai multe pe Spectacola.ro.

