Visa Waiver: Ungaria revine, România rămâne pe dinafară. Ciuvică și Chirieac, analiză la „Miercurea Neagră”

„Miercurea Neagră” revine cu o nouă ediție.

Analistul politic Bogdan Chirieac și președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, vă așteaptă, miercuri, 17 septembrie 2025, la o nouă ediție incendiară a emisiunii „Miercurea Neagră”, cu cele mai incisive analize.

Printre principalele subiecte de discuție se numără:

1. Alegerile parlamentare din Republica Moldova – pe 28 septembrie moldovenii sunt chemați la urne;

2. Ungaria reintră în Programul Visa Waiver al SUA – ce schimbări aduce pentru cetățeni;

3. Scandalul dronei rusești – 50 de minute în spațiul aerian al României, reacții și implicații;

4. Oana Țoiu, o nouă gafă – România fără mesaj de condoleanțe după asasinarea lui Charlie Kirk;

5. Eliminarea plafonării alimentelor de bază – tensiuni și critici în interiorul coaliției.

