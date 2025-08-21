Vila din Aviatorilor, care trebuia să-i revină unui ”fost șef al statului român”, dată de Ilie Bolojan spre închiriere

Premierul Ilie Bolojan dă spre închiriere vila din Aviatorilor, renovată de RA-APPS.

Nu mai puțin de 14 milioane de lei a cheltuit RA-APPS pentru a renova vila din Aviatorilor. Aceasta trebuia să revină unui fost șef al statului român.

Hotărârea ca vila din Aviatorilor 86 să fie dată unui fost șef de stat a fost luată în vremea premierului Nicolae Ciucă și desecretizată de Marcel Ciolacu, moment în care a fost și schimbată destinația.

Acum, Guvernul Bolojan a decis să-i dea imobilului o destinație comercială, să fie dată spre închiriere. Valoarea actualizată este de 14,463 milioane lei.

Înainte de investițiile de 14 milioane de lei, construcția era estimată la 1,28 milioane lei, iar terenul la 12,85 milioane lei.

Fostul președinte Klaus Iohannis, pentru care s-a bănuit că este pregătită vila din Aviatorilor 86, a susținut că nu a cerut așa ceva. De altfel, până în acest moment, Klaus Iohannis nu a primit vreo locuință de la stat, deși ultimele informații erau că va primi un apartament într-o vilă: ”Eu nu am solicitat o locuință pentru când va fi să fie, nici nu mi s-a oferit. Deci tema, pentru mine, este una despre care citesc în gazetă”.

Și Traian Băsescu, care-și reintră în drepturi după decizia CCR, a declarat că o vilă ar fi prea mare pentru el, cerând un apartament de la stat. Guvernul i-a atribuit astăzi lui Traian Băsescu un apartament într-un bloc, în contextul în care documentul inițial vorbea despre o vilă în nordul Capitalei.

