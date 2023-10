Viktor Orban se laudă cu un cadou primit de la Donald Trump. "Ia uite ce a venit azi prin poştă!" - Foto în articol

Premierul Ungariei, Viktor Orban, şi-a pus miercuri fotografii purtând o şapcă despre care a spus că o are de la Donald Trump. Potrivit lui Orban, fostul președinte al SUA i-ar fi trimis acea șapcă prin poștă, după ce l-ar fi confundat, luni, la un miting electoral, când a spus că liderul de la Budapesta este preşedintele Turciei, relatează Politico, potrivit Ziarul de Iași.

"Ia uite ce a venit azi prin poştă! Mulţumesc pentru sprijinul tău, Donald Trump!", a scris miercuri Viktor Orbán pe X unde a postat o fotografie cu el purtând o şapcă de un roşu aprins pe care scrie cu majuscule "TRUMP".

Pe partea din faţă a şepcii este scris de mână "Viktor you are great" (traducere: "Viktor, eşti grozav", însă adjectivul "great" a făcut parte din sloganul de campanie a lui Donald Trump, Make America Great Again - Să facem America măreaţă din nou n.r.) şi ceea ce pare a fi semnătura lui Trump.

Pe lateral se află numerele 45 şi 47 - Trump a fost cel de-al 45-lea preşedinte al SUA şi vrea să fie al 47-lea.

Cadoul ar fi o scuză

Se pare că acest cadou al lui Donald Trump este o scuză pentru Orban deoarece la începutul acestei săptămâni Trump i-a confundat pe liderii Ungariei şi Turciei. "Există un om, Viktor Orbán, a auzit cineva vreodată de el?", a spus Trump la un miting electoral în New Hampshire. "Este, probabil, unul dintre cei mai puternici lideri din lume. El este liderul Turciei", a spus acesta atunci.

Preşedintele Turciei este însă Recep Tayyip Erdoğan, iar Viktor Orban, premierul Ungariei.

Simpatia reciprocă dintre Orbán şi Trump datează de ani de zile, iar Trump a declarat la un moment dat că Orbán "a făcut o treabă extraordinară" şi este "respectat în toată Europa". Și premierul Ungariei, la rândul său, a declarat la o reuniune a Coaliţiei de acţiune politică conservatoare din SUA, la începutul acestui an: "Întoarceţi-vă, domnule preşedinte. Faceţi America măreaţă din nou şi aduceţi-ne pacea".

Noile fotografii cu Viktor Orban apar după ce, săptămâna trecută, acesta fusese fotografiat strângându-i mâna lui Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, care a lansat invazia la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News