Viktor Orban îl laudă pe Ciolacu: Un tânăr puternic și agil / Ce spune de discursul de la Băile Tușnad

Viktor Orban a fost invitat la podcastul “Bună dimineaţa, Ungaria!” a postului public de radio Kossuth, unde primul-ministru de la Budapesta a vorbit despre reacţiile care au urmat discursului său de la Băile Tuşnad, conform MTI.

„Băile Tuşnad este un loc emblematic pentru politica naţională, iar discursul pe care l-am ţinut acolo nu poate fi inclus într-un gen anume“, a spus Orban.

Viktor Orban a mai a spus că se foloseşte de ocazia de a vorbi la Băile Tuşnad pentru a iniţia o reflecţie comună, de aceea reacţiile sunt întotdeauna mai interesante decât discursul în sine.

„Un lider tânăr, puternic şi agil“

Viktor Orban a vorbit și despre potențialul dezvoltării relației cu România şi cu Slovacia, spunând că „am putea face multe lucruri bune împreună în perioada următoare“.

El a menţionat că s-a întâlnit cu prim-ministrul român şi că ar dori să construiască împreună o relaţie bună. Noul şef al guvernului este un „lider tânăr, puternic şi agil“.

„Cred că am putea face lucruri serioase împreună”, a adăugat el.

Viktor Orban i-a luat peste picior pe Klaus Iohannis și Luminița Odobescu

Viktor Orban i-a luat peste picior inclusiv pe Klaus Iohannis, președintele României și pe Luminița Odobescu, ministrul de Externe.

„Avem nevoie de ortodoxia română, deci urăm bun venit publicului român care a sosit aici. În fiecare an cauzează niște dureri de cap, care ar trebui să fie subiectele de discuție pentru că știm de la bun început la ce ne vom gândi la final cu toții, dar întrebarea este cum ajungem acolo, iar anul acesta am primit un material ajutător pentru asta, pentru că Ministerul Afacerilor Externe din România, din câte am înțeles este aliat mai degrabă președinției, mi-a venit în ajutor și mi-a trimis un document despre ce nu am voie să vorbesc, despre ce am voie să vorbesc și cum, dar și despre ce trebuie să evit. Acesta este un document oficial de stat, vă fac cunoscut acest lucru”, a precizat, la Băile Tușnad, liderul maghiar.

