Viitorul coaliţiei PSD-PNL după alegerile din acest an. Marcel Ciolacu: Prea multe scenarii

Marcel Ciolacu a fost întrebat la finalul Congresului PSD despre viitorul coaliţiei după alegerile din acest an. Președintele PSD a afirmat că votul românilor va spune spună exact şi cine câştigă, şi cine pierde alegerile prezidenţiale şi parlamentare, şi care va fi următoarea majoritate din Parlamentul României.



"Nu ştiu, cred că facem prea multe calcule şi prea multe scenarii. Cred că votul românilor o să ne spună exact şi cine câştigă şi cine pierde şi care va fi următoarea majoritate din Parlamentul României", a declarat Marcel Ciolacu.

Totodată, Marcel Ciolacu a susținut că puterea trebuie împărţită: "Am spus în discurs un lucru foarte clar: puterea, nu că sunt dispus, puterea trebuie împărţită. Acest lucru l-am învăţat de la nea Paul Stănescu, care mi-a spus: 'Marcele, puterea în partid trebuie împărţită. Uite cum s-a întâmplat când cineva a vrut să aibă toată puterea, să folosească partidul într-un interes'. Şi a avut dreptate Paul Stănescu".

Marcel Ciolacu: Eu nu am un adversar în mod special





Întrebat care consideră că este principalul său contracandidat în campania la prezidenţiale, liderul PSD a susţinut că nu are un adversar în mod special.



"Eu nu am un adversar în mod special. Eu am un proiect împreună cu colegii mei, un proiect de ţară. Şi o să vedeţi că o să se mărească această echipă, cum am făcut-o şi azi la congres, oameni care n-au fost până acum ancoraţi în politică, cu partenerii sociali. Am spus în discurs - prea mult timp am mers şi am urât, prea mult timp am avut motiv de a nu vota pe cineva. Toată campania mea se va baza de ce să mă voteze lumea. Eu nu mă focalizez pe un anumit adversar. Nu am preferinţe, chiar nu am adică. Ştiu că poate este anormal, dar chiar aşa gândesc, aşa sunt eu format. Eu vreau să fiu auzit, vreau să ajung la oameni cât mai des, să vorbesc cu oamenii cât mai des şi să înţeleg cât mai profund România", a mai spus Marcel Ciolacu.

