VIDEO cu momentul în care cascada Bigăr s-a prăbușit! Romsilva respinge declarațiile ghidului turistic cu privire la motivul prăbușirii

Mircea Jumanca a explicat, pentru Deutsche Welle, că motivul prăbușirii Cascadei Biger este intervenția omului în circuitul apei. „Travertinul, roca din care este formată acea cascadă, este un calcar care se depune constant odată cu trecerea apei dulci. Dar apa din izbucul care alimenta cascada a fost deviată pentru o păstrăvărie, astfel că roca nu a mai avut parte de necesarul ei natural”, a precizat Jumanca. Activistul de mediu a precizat că a observat fisuri în corpul cascadei în ultimii doi ani, notează Mediafax.

Cascada Bigăr din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița s-a prăbușit luni, în jurul orei 18.00, a anunțat Romsilva.

„Avem, din păcate, și o veste neplăcută. Cascada Bigăr, unul dintre cele mai frumoase obiective turistice din Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, s-a prăbușit astăzi din cauze naturale”, a anunțat luni, 7 iunie, pe Facebook, Regia Națională a Pădurilor Romsilva.

Ulterior, în urma declarațiilor, a transmis următorul mesaj: „Romsilva respinge cu fermitate informațiile false referitoare la prăbușirea Cascadei Bigăr, lansate în spațiul public de un ghid turistic și "activist de mediu". Acesta a lansat informația FALSĂ că prăbușirea cascadei Bigăr ar fi fost provocată de captarea apei de către păstrăvăria Valea Miniș. Care este adevărul? Păstrăvăria Valea Miniș a fost construită în perioada 1986-1988, inclusiv o lucrare de captare pe izvorul Bigăr, iar în ultimii 33 de ani NU s-a mai efectuat nicio lucrare suplimentară, deci NU aceasta este cauza prăbușirii cascadei. Așa cum am precizat anterior, cascada Bigăr s-a prăbușit din cauze naturale, sub propria greutate, în urma acumulării în timp a travertinului și a mușchiului. Informați-vă corect. Așa cum am promis, revenim cu imagini noi, momentul în care cascada Bigăr s-a prăbușit.”