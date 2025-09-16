Victor Ponta: Bolojan trebuia să fie ferm. USR e hrăpăreț, TVA-ul a fost o greșeală

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Sfatul lui Victor Ponta pentru Ilie Bolojan / video

Reformele făcute de Guvernul Bolojan prin primele două pachete de măsuri fiscal-bugetare afectează în primul rând populația, care s-a trezit cu TVA-ul mărit, cu impozite mai mari și cu o scădere a nivelului de trai.

Fostul premier al României, Victor Ponta, consideră că Ilie Bolojan trebuia să fie mai ferm în a face anumite reforme și în administrația centrală, dar s-a temut de partide noi în coaliție, precum USR, care, odată ajuns la putere, tot ce a dorit a fost să își pună oamenii în funcții publice.

„Trebuia să înceapă cu un număr de secretari de stat, cu agenții, fiindcă, de fapt, acolo se duc banii care se pierd. Se duc pe împărțeala asta a banului public între partide. Acum, în afară de PSD, PNL și UDMR, a mai venit un partid, USR-ul, mai flămând, mai hrăpăreț, mai dornic să mai facă și el, să mai pună și el niște oameni. Eu am crezut că tocmai acolo o să acționeze Bolojan și o să spună: „Băi, oameni buni, doi ani nu se mai poate!“. Eu, în 2012, așa le-am zis: „Gata, s-au închis robinetele. Care vreți, stați aici, care nu, mergeți în privat“. Domnul Bolojan s-a speriat că o să-l dea jos. Nu o să-l dea nimeni jos!“, a spus Victor Ponta.

Foto: Crișan Andreescu

Mărirea TVA-ului de la 19% la 21%, un semnal greșit

Fostul premier crede că mărirea TVA-ului la 21% este un semnal greșit dat în piață, care a perturbat viața economică și a dus la inflație, iar Nicușor Dan are motive să fie supărat pe această decizie a Guvernului Bolojan.

„Cred că, dacă avea alternativă, ieri îl schimba (n.r. pe Ilie Bolojan) domnul Nicușor Dan, care e foarte supărat fiindcă s-a majorat TVA-ul, deși dânsul, care nu avea calitate, a promis în campanie că nu-l va majora“, a completat Bogdan Chirieac.

„Aici are dreptate domnul Nicușor Dan! Nu trebuia mărit TVA-ul, deoarece s-a dat un semnal foarte prost în piață, a făcut inflație și a perturbat tot ceea ce ținea de viața economică. Nu o să-l dea jos nimeni pe domnul Bolojan“, a spus Victor Ponta.

„USR-ul este o sectă - eu bănuiesc faptul că în USR sunt și oameni normali la cap, dar nu-i văd - iar în față au scos cei mai turbați dintre ei, cum e domnul de la Ministerul Economiei care nu e ministru, e șeful scandalului din Ministerul Economiei. Domnul Bolojan pare că are chestia asta de martir, care face toate relele și pleacă, însă nu asta e ideea, să faci țara să sufere, ci să spui: „Asta e situația, așa o rezolvăm, așa o să fie bine!““, a conchis Victor Ponta.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News