Sfatul lui Victor Ponta pentru Ilie Bolojan / video

Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, Victor Ponta, fost premier al României, a explicat pe ce ar trebui să se concentreze Ilie Bolojan pentru a reda încrederea românilor și pentru a relansa economia.

„Ce l-ați sfătui să facă în acest moment pe Ilie Bolojan? Ce ați face dacă v-ar desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier al României“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu mă desemnează. Ce aștept eu și ce văd că toată lumea așteaptă este partea pozitivă. România are în acest moment, în fiecare lună, un miliard de euro deficit la alimente. Banii sunt în afara țării pe produse pe care noi le cumpărăm de acolo. Nu vorbesc de telefoane, ci de mâncare. La fel și la cuie. Dacă vrei să bați 3 cuie într-un gard, cuiele îți vin din Turcia“, a explicat Victor Ponta.

„Miliardul ăsta nu-l plătește statul“, a completat analistul politic.

Care este percepția mediului de afaceri din România în legătură cu măsurile Guvernului Bolojan

„Implicit îl plătesc oamenii. Dar premierul Bolojan trebuie să vină să spună, de exemplu: „Domn’le, hai să vedem de ce importăm carne de porc? De mâine, avem acest program și aceste stimulente“. La un moment dat îl apucase și pe Dragnea. După care iei sectoarele din care România ar putea să producă și îi ajuți. (n.r. ca antreprenor) Trebuie să vezi că, dacă faci ceva în România, ești ajutat.

Acum, dacă faci ceva în România, dacă îți cumperi o casă, tocmai ești anunțat că ți s-a dublat impozitul, dacă ai o firmă, tocmai ești anunțat că s-a dublat impozitul pe dividende, dacă ai o microîntreprindere, tocmai ai aflat că nu mai poți fii microîntreprindere, dacă ai fonduri europene, ți se spune că nu ești eligibil la bancă, dacă ești o firmă mare și vrei să construiești ceva în România, te dă în judecată un ONG că ai deranjat viezurele sau pitulicea și stai cinci ani în procese că nu poți să lucrezi, dacă ești în diaspora și ai muncit de ți-ai rupt spatele și vii să îți faci firmă în România, îți dublează impozitul. Normal că oamenii spun că mai bine își fac firmă în străinătate unde își iau creditul cu 2%, nu cu 10%, și unde sunt încurajați.

În zona privată e o atmosferă de genul „să ne ferim, că mai vine statul să ne ia ceva“. Statul nu dă nimic, doar ia“, a spus Victor Ponta, fost premier al României.

