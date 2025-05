Victor Ponta, apel de ultimă oră după ce Marcel Ciolacu a fost ”aruncat peste bord”. Mână întinsă spre PSD: Nu vreau să fiu președinte. E momentul unei noi generații

Redăm, integral, apelul lui Victor Ponta:

Vreau să fac un apel și să trimit un mesaj direct către toți social-democrații și oamenii de centru, moderați, moderni, care știu și cred că trebuie să facem ceva în acest moment.

Pot să vorbesc cu cei din conducerea PSD, cu membrii PSD, cu aleșii locali, cu votanții, cu cei care au votat cel puțin o dată cu PSD, chiar dacă acum m-au votat pe mine la prezidențiale sau au votat un alt candidat sau alt partid.

Pentru că mi-am câștigat acest drept, fiind președinte al tineretului social-democrat și reformând atunci o organizație de tineret, din care mulți sunt acum în conducerea partidului, am fost președinte al partidului social-democrat și am reformat partidul și am reușit să guvernăm bine țara.

Iar dintre toți social-democrații sunt cel care a obținut cele mai multe voturi de la poporul român, după Ion Iliescu, bineînțeles. Asta mi-a dat dreptul să fac un apel, să-mi spun o opinie și să cer să fiu ascultat, să cer să facem ceva împreună, într-un moment decisiv pentru social- democrație. Un moment în care un partid social-democrat, în formula actuală, poate să rămână așa cum a rămas în țările de jur, în Polonia, în Ungaria, un partid balama de 7-8%, ceea ce eu cred că ar fi greșit și ceea ce nu voi accepta.

Românii au spus foarte clar și în noiembrie și acum, că vor o schimbare radicală a partidelor tradiționale, nu o coafare a acestora, nu ceva micuț, vor o schimbare radicală, altfel îi vor elimina la vot data viitoare de tot. Și cred că mesajul dat de români este foarte clar pentru toți, mai puțin pentru câțiva, 3, 4, 5, 10, actuali lideri ai PSD, care din egoism, din interes personal, au refuzat să accepte acest mesaj al românilor.

Am văzut decizia lui Marcel Ciolacu de a demisiona și e normal, liderul este responsabil, dar vreau să vă spun că este și nedrept să demisioneze doar Marcel Ciolacu și ineficient pentru partid.

Cei care-l aruncă peste bord, deși sunt mai vinovați decât el de tot ce s-a întâmplat în ultimul timp și vor să se salveze, de fapt fac foarte rău și vor face foarte rău în continuare dacă nu înțeleg că și ei trebuie să facă un pas înapoi. Și vă spun direct de ce.

Marcel Ciolacu nu a condus singur PSD-ul, nu a fost ca Dragnea, au fost lângă el niște oameni care tot timpul l-au influențat, care l-au răzgândit, care i-au dat sfaturi proaste și care nu pot acum să scape aruncându-l peste bord pe Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu nu a luat decizia singur de a candida în 2024. Eu, de exemplu, i-am spus să nu candideze, iar cei din jurul lui l-au împins public să candideze. Marcel Ciolacu nu a decis singur să-i dea voturi lui George Simion în turul 1. Toți cei din conducerea actuală i-au dat voturi lui George Simion și așa n-a intrat Marcel Ciolacu în turul 2, România ar fi arătat cu siguranță altfel.

Marcel Ciolacu nu a decis singur să nu dea banii pentru drepturile militarilor sau să adopte Ordonanța Trenuleț, o ordonanță criminală pentru mediul de afaceri românesc. Marcel Ciolacu nu a decis singur să-l susțină pe Crin Antonescu ca și candidat.

Era un entuziasm acolo în jurul lui, Antonescu, Antonescu, deși știau că pierd.

Doar ca să-i rupă picioarele lui Ciolacu. Și n-a decis singur Marcel Ciolacu să mă excludă pe mine din PSD doar pentru că le-am spus adevărul că nu va câștiga cu Crin Antonescu și că nu se poate ca social-democrații să nu aibă un candidat. O să spun un lucru care poate părea o răutate, dar e adevărat.

Nici măcar în atât de blamatul avion de la Nordis, Marcel Ciolacu n-a fost singur. Au mai fost câțiva lângă el și să dai vina, să-l arunci din avion doar pe Marcel Ciolacu este incorect. Și este ineficient pentru viitor.

Vreau să spun foarte clar că există o șansă mică, dificilă, ca toți cei care au votat odată sau s- au gândit să voteze un partid de centru-stânga să se întoarcă. Dar numai dacă se face o schimbare radicală, numai dacă se arată că nu doar l-am aruncat pe Ciolacu, ci chiar acceptăm și putem să înțelegem votul românilor. Iar mesajul meu este foarte clar și foarte direct.

Vreau și eu și echipa mea, câțiva oameni – n-au fost mulți – care am obținut 1.240.000 de voturi din partea multor români, mulți dintre ei social-democrați. Noi toți vrem să ne implicăm într-un efort corect și cinstit și onest de reconstrucție. Într-un efort în care să dăm o speranță pentru 2028–2029.

Iar mâna mea întinsă și a celorlalți din echipa mea este o mână onestă. Dacă cei care au profitat și au distrus PSD în acești ani îl vor lăsa pe acest partid, pe acești oameni, pe acești alegători să aibă o șansă, noi vom fi alături de ei. Vreau să precizez foarte clar, cunosc toate discuțiile.

Dacă există un răspuns la această mână întinsă, nu vreau să fiu președintele PSD, nu voi candida la următorul congres pentru funcția de președinte al PSD. Am fost președinte al PSD, sunt foarte mândru de acest lucru, dar cred că trebuie să vină o altă generație. Așa cum eu am venit după Adrian Năstase, trebuie să vină o nouă generație. Și există în PSD, în acest moment, câțiva oameni tineri – nu doar tineri ca vârstă, dar nepătați, fără niciun fel de probleme – care au însă deja o performanță administrativă, guvernamentală la nivel local și voturi importante.

Pot să vă dau imediat un exemplu de un ministru tânăr, de un președinte de Consiliu Județean tânăr, de un primar de municipiu-reședință de județ sau de sector, tânăr, care îndeplinesc aceste condiții. Și cred că asemenea oameni pot să construiască un proiect pe 5–10 ani de acum încolo și să arate când s-a schimbat tot cu adevărat, nu doar s-a fardat un pic PSD-ul și, de fapt, în spate rămâne la fel. Vreau să dezgropăm șansa social-democrației de a reprezenta ceva în România – o șansă îngropată prin greșeala și egoismul câtorva oameni și prin votul românilor, care a fost foarte clar.

În ceea ce privește conducerea țării, vreau să-i conving pe toți cei care se consideră oameni patrioți, oameni care înțeleg în ce situație suntem, să lase un guvern de centru-dreapta europeană – cum le place lor să numească – format din PNL, din USR, din UDMR, să preia conducerea țării alături de noul președinte Nicușor Dan. Vreau să stăm în opoziție, dar nu într-o opoziție absurdă, într-o opoziție extremistă, într-o opoziție care să sperie – așa cum, din păcate, s-a întâmplat – ci într-o opoziție pe de o parte foarte hotărâtă de a ne proteja firmele românești, românii, cei care trăiesc aici în țară și care au nevoie de sprijinul nostru, pe de altă parte însă să sprijinim acele reforme care o să scoată România din criza economică, socială și politică la care, din păcate, și conducerea actuală a PSD a contribuit în mod negativ.

Și aș vrea să mergem noi la oameni. Nu să mai punem primarii să-i aducă cu autobuzul la mitinguri sau la vot. Vreau să mergem la emisiuni televizate fără să mai dăm milioane de euro din bugetul de stat pentru acele emisiuni. Vreau să fim prezenți în online, așa cum eu am fost cu echipa mea, fără să folosim alte milioane și consultanți superbogați pentru campanii negative, pentru boți, tiri-boți și toate celelalte lucruri rele care s-au dovedit total greșite și de care au beneficiat unu-doi oameni care nu au nicio legătură nici cu social-democrația, nici cu PSD, nici măcar cu politica.

Haideți să vedem de ce românii n-au mai vrut să voteze deloc în ultimul timp un candidat pe care scria PSD și haideți să acceptăm ideea că în felul acesta niciodată românii din diaspora, în marea lor majoritate, nu vor pune ștampila pe cineva cu PSD. Dacă acceptăm această realitate și o înțelegem, putem să facem ceva. Acesta este oferta mea, este dorința mea de a mă implica – a mea și a echipei mele. Și nu sunt foarte optimist, dar am această datorie de a nu asista pasiv. În niciun caz nu mă bucur să văd că se întâmplă ceva rău, ci dimpotrivă, cred că putem – din răul în care suntem acum – să construim ceva pentru viitor.

Am un mesaj personal și pentru Marcel Ciolacu. Știu că Marcel e supărat pe mine, mă consideră că l-am trădat pe el și PSD. Și eu cred același lucru despre el: că el m-a trădat pe mine. Probabil că adevărul e pe la jumătate și avem amândoi o vină. Dar tocmai de aia, ca doi bărbați, ca doi foști prieteni, ca doi oameni care au trecut prin atâtea împreună, putem să ne rezolvăm noi doi această problemă. Și trebuie amândoi – și el, Marcel Ciolacu, și eu – să sprijinim noua echipă de conducere să facă ceea ce e bine pentru toată lumea.

Și cred că putem să începem prin a opri cea mai urâtă tradiție a PSD. Știți că PSD este singurul partid – nu din România, din lume – în care toți, toți, fără excepție, toți foștii lideri au fost dați afară. Eu n-aș vrea să fie dat afară și Marcel Ciolacu, dimpotrivă.

Cred că ar trebui toți care am condus acest partid să punem umărul, să ajutăm noua echipă. Și acesta va fi un mesaj pe care mulți oameni îl vor înțelege foarte bine. Mai spun o dată: un moment de viață și de moarte pentru social-democrație. Cred că interesele individuale, egoiste, ale câtorva șefi de la nivel central sau local nu mai pot să continue.

Adrian Năstase avea o vorbă care, din păcate, e foarte valabilă și acum: avionul PSD se prăbușește și ei se bat în continuare pe locurile de la business. Nu asta e soluția pentru noi. Vreau să particip și să participăm împreună la drumul ăsta prin deșert care ne așteaptă.

Eu am mai fost și în 2005 și în 2010 și în 2016 prin acel deșert. Cred și sunt optimist că se poate ieși cu muncă, cu seriozitate, cu alți oameni care să ne conducă. Și sper, totuși, ca noua conducere actuală, viitoarea PSD, să înțeleagă acest mesaj al meu din suflet, dar și din mintea unui om politic care a văzut foarte multe, care are atâta istorie comună cu dumneavoastră și care vrea să facă bine.

În final mai spun un singur lucru – e citatul meu favorit. Din păcate, nu e neapărat optimist: „Dacă vreți să rămână totul ca înainte, trebuie să schimbăm totul.” Ca acum, nu se mai poate.

Ne-au spus românii asta și aș vrea să cred că nu suntem doar noi, cei de aici din camera asta, conștienți, ci absolut toți cei care urmăresc acest mesaj.

