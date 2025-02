Vicepreședintele Senatului României, Robert Marius Cazanciuc, o viață dedicată justiției: „La 16 ani am zis că nu vreau să trăiesc în lumea asta. Trebuie să fac ceva”

La doar 16 ani, Robert Marius Cazanciuc, Vicepreședintele Senatului României, a avut o revelație care i-a schimbat întreaga traiectorie profesională, fiind impulsionat de o carte care l-a marcat profund.

Așa a început călătoria sa în domeniul dreptului. Cartea „Întoarcerea” de Romulus Cojocaru, publicată în 1987, i-a deschis ochii asupra injustiției și abuzurilor din sistemul juridic. Acesta a decis să urmeze Facultatea de Drept pentru a deveni o „rotiță” ce ar contribui la combaterea abuzurilor.

„Eu am crescut lângă Ploiești, într-o comună care se numește Râfov, unde a fost prima rafinărie din lume. Așa că am pornit în viață pe drumul ăsta mai degrabă tehnic. Eram la un liceu tehnic, voiam să mă fac inginer de telecomunicații, să conectez lumea. Aveam tot felul de preocupări împreună cu un vecin, desfăceam telefoane vechi.

La un moment dat, în clasa 10, am citit o carte, „Întoarcerea”, care mi-a schimbat complet drumul sau m-a adus pe drumul care îmi era destinat fără să-mi dau seama la acel moment. Era povestea unui avocat, cartea apăruse în anul 1987, Romulus Cojocaru este autorul, nu mai este printre noi acum. Eu la 16 ani când am citit cartea, am zis, eu în așa ceva, în lumea asta, nu vreau să trăiesc. Trebuie să fac ceva. Și din acel moment, de la 17 ani, 16 ani și un pic, am decis că trebuie să urmez facultatea de drept, să fiu o rotiță care să nu permită asemenea grozăvii

Am fost destul de hotărât și norocos cumva, pentru că dacă mă uit la tinerii generației de astăzi, văd că nu e ușor deloc să-ți găsești drumul în viață. Pentru mine a fost destul de clar și am mers pe acest drum la Facultatea de Drept.”, a mărturisit Cazanciuc.

De la judecător la procuror și apoi în politica românească

După finalizarea studiilor, Cazanciuc a primit repartiție ca judecător la Bistrița, însă posturile de succes în domeniul juridic aveau să-l atragă în altă direcție. După doar două luni, a ales să devină procuror și a activat timp de aproape 18 ani în această funcție, având și experiență în diverse instituții guvernamentale.

„Când am terminat facultatea am primit repartiție ca judecător, la Bistrița. Am stat puțin acolo, dar m-a întrebat președintele, ce caut aici. Bunica locuia vis-a-vis de tribunal, așa că eram cumva acasă și la Bistrița, mama e din Bistrița. Am venit la București la chemarea unor colegi și am zis, nu, ce să caut ca judecător? Noi trebuie să fim procurori mai activi. Așa că după două luni de zile am schimbat opțiunea și am urmat o carieră de procuror timp de 18 ani aproape cu diverse alte momente pe la Guvernul României la Corpul de Control, pe la Ministerul de Externe, ca secretar general, pe la penitenciare la un moment dat și alte câteva locuri”, a povestit Vicepreședintele Senatului României.

Decizia de a face pasul în politică

Cazanciuc a ajuns în Guvernul României în cadrul echipei condusă de Victor Ponta, inițial ca ministru al Justiției. În ciuda dificultății deciziei de a-și părăsi cariera în magistratură, Cazanciuc a acceptat provocarea de a contribui la schimbarea țării dintr-o poziție politică, fără a solicita vreun „plasament de siguranță”.

„Într-o zi, fiind la Ministerul de Externe, m-a sunat fostul meu coleg de facultate, Victor Ponta, și mi-a zis: Hai urgent la Guvern!

M-am dus la Guvern și zice: Trebuie să căutăm pe cineva pentru Ministrul Justiției, ai vreo propunere?

Și-am zis: Da, cum să nu, Bogdan Aurescu.

Și a zis: Eu te-am chemat aici ca să râzi de mine? Eu te-am chemat să-ți propun ție.

I-am zis, nu, mulțumesc. Și-am tot stat vreo câteva zile, vreo săptămână, m-a tot sunat și am zis, nu, mulțumesc.

Într-o seară m-a sunat și m-a certat foarte tare și mi-a zis: Eu vreau să schimb ceva în țara asta, voi fugiți toți, nu vrea nimeni să-și asume, vă plângeți peste tot și când e vorba de pus osul la treabă, nu vreți să veniți în echipă.

Și-am zis: Ok, dacă vreți să construiți ceva în țara asta și crezi că pot să te ajut, vin și eu.

A trebuit să-mi dau demisia din Magistratură după aproape 18 ani, nu a fost ușor să fac acest demers. Nu i-am cerut o plasă de siguranță, cum s-a întâmplat în alte cazuri. Am intrat în echipă știind că în momentul în care se va termina cu această echipă pot să rămân o perioadă să văd ce o să fac. Și așa a și fost după colectiv, vreo câteva luni de zi, a trebuit să mă reașez cumva. Intrasem deja în partid fiind membru al Guvernului, era clar că urmează o carieră politică”, a mai spus Cazanciuc.

O carieră dedicată apărării drepturilor fundamentale

Cazanciuc subliniază că, în cariera sa de procuror și ministru al Justiției, a urmărit să apere drepturile fundamentale ale cetățenilor și să lupte împotriva abuzurilor.

„Am încercat, acolo unde am fost în parchet, în Ministerul Justiției ulterior, să urmez acest destin cumva, să fiu acea rotiță. Oamenii au sentimentul că procurorii sunt cei care vor să oprime neapărat pe cineva. Nu, procurorul e avocatul statului care îi apără pe cei care, la un moment dat, au avut de suferit din cauza altor oameni care nu înțeleg că trebuie să-și vadă de treaba lor. Și cineva trebuie să aibă grijă să-i ducă în fața unui judecător pe cei care se fac vinovați de fapte penale. Asta este rolul procurorului, de aparat drepturile fundamentale până la urmă, așa scrie Constituția”, a explicat pe final Vicepreședintele Senatului României.

