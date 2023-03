"Viața în căsnicie este o provocare". Valentina Pelinel, despre lupta pentru Borcea: Am avut de înfruntat dificultăți și situații tensionate

"Sunt împlinită și fericită pe toate planurile, așa este. Însă nu cred că am plătit un preț mai mare sau mai mic decât orice altă persoană. Am avut de înfruntat dificultăți și situații tensionate, însă toți avem provocări în viață peste care învățăm să trecem atunci când ne dorim ceva cu adevărat. Am luptat pentru relația cu Cristi, pentru copiii mei, pentru fericirea noastră așa cum ar face orice femeie care simte că acolo este locul ei. Ușor nu a fost, însă împreună am făcut echipă comună, am vorbit public când a fost cazul și am lăsat să treacă pe lângă noi alte lucruri care nu meritau atenția noastră", a spus Valentina Pelinel, într-un interviu pentru viva.ro.

"Viața în căsnicie este o provocare"

"Copiii cresc frumos și armonios, sub ochii noștri, în fiecare zi uimindu-ne cât de multă dragoste pot să trezească în sufletele noastre, în moduri noi. Ce este cel mai important este că se înțeleg toți bine, își petrec timpul împreună jucându-se și, mai ales, cei mici învață de la cei mari. Este una dintre cele mai frumoase relații. Este atât de multă iubire, protecție și sprijin între ei și sunt mândră de conexiunea lor specială.

Viața cu trei copii e o provocare, dar o provocare plăcută. Nu există termen de comparație. Ajungi să apreciezi viața din alte perspective, mai profunde și mai înțelepte. Când ajungi acasă și le vezi zâmbetul, simți că orice dificultate a meritat. Viața în căsnicie este și ea o provocare. Faptul că eu și Cristi facem o echipă, avem aceleași valori, ne dorim aceleași lucruri contează cel mai mult, ne unește și ne dă putere în orice situație. Fiecare etapă de viață are provocările, responsabilitățile și recompensele ei, nu se pot compara sau evita. Înveți din ce trăiești și te bucuri de fiecare etapă", a mai spus vedeta.

"Mi-am asumat relația cu soțul meu încă din primul moment când ne-am îndrăgostit. Nu este greu să fii doamna Borcea, pentru că nu este o etichetă. Sunt soția unui bărbat minunat, pe care l-am ales ca partener de viață, tatăl copiilor mei și soțul meu. Ceea ce ne leagă este mai puternic decât orice dificultate prin care am trecut, iar fiecare provocare întâlnită în drumul nostru ne-a adus și mai aproape și ne-a consolidat sentimentele pe care le avem unul față de celălalt", spunea Valentina Pelinel, la începutul anului, pentru aceeași sursă.

