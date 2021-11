Veste proastă pentru cei care vor să își cumpere mașină. Întârzieri mari la livări din cauza crizei microcipurilor. Se așteaptă și 1 an

Oprirea uzinelor auto din cauza lipsei componentelor electronice a frânat puternic şi piaţa auto. Decalajele dintre termenul iniţial de livrare pentru cineva care a depus o comandă în martie şi cel real a ajuns deja la peste un an de zile, potrivit jucătorilor din piaţa auto locală, relatează Mediafax. ZF a discutat din postura de client cu mai mulţi dealeri auto şi o companie de leasing operaţional.

„Există o întârziere foarte mare în livrări. Sunt maşini comandate în februarie-martie anul acesta cu termen de livrare în octombrie-noiembrie, iar acum am fost informaţi că le vom primi în februarie sau martie 2022. În cazul altor maşini, am primit informaţia că nu se mai pot livra maşinile comandate deoarece s-a schimbat modelul“, a explicat un executiv al unei companii de leasing operaţional.

Businessul de leasing operaţional a fost cel mai afectat de întârzieri în contextul în care acestea trebuie să înlocuiască sau să livreze noi flote de maşini. Dacă până în momentul expirării contractului maşinile nu sunt înlocuite cu unele noi, soluţia o reprezintă închirierile pe termen scurt, cu costuri suportate tot de leasingul operaţional.

Unele modele Škoda sau Volkswagen nu mai pot fi comandate

Executivul a subliniat că în cazul unor modele Škoda sau Volkswagen sunt anumite pachete de opţionale care nu mai pot fi comandate, iar aceste informaţii vin şi la 2-3 luni de la înregistrarea comenzii, ceea ce presupune o reluare a discuţiilor cu compania care a comandat flota.

„În cazul maşinilor rulate, ieşite din flotă, preţurile nu au crescut, însă a crescut rulajul. Dacă înainte aveam 20-30 la vânzare, acum avem cel mult 10 şi acelea cu promisiune de vânzare.“, a spus executivul.

O comandă pentru Skoda Octavia poate dura şi 11 luni



În cazul unui dealer Škoda, un reprezentant de vânzări a subliniat că o comandă pentru modelul Octavia poate dura şi 11 luni, însă punctual există maşini pe stoc ce pot fi livrate în luna decembrie a acestui an. Mai mult, din cauza problemelor de livrare preţul agreat cu dealerul în momentul depunerii comenzii nu mai este garantat, iar când maşina este predată poate exista un preţ diferit.

Un dealer Ford sublinia că pentru Puma termenul de aşteptare poate ajunge la peste jumătate de an sau chiar un an, în funcţie de versiune, în timp ce pentru un EcoSport timpul de livrare este de până în trei luni – dar acesta din urmă nu are o versiune hibridă. „Sunt şi maşini cu livrare imediată pe stoc, dar o parte dintre acestea sunt versiuni superioare. Chiar şi aşa, sunt modele pentru care există un timp de aşteptare de până în trei luni, în timp ce pentru Puma, pentru care cererea este una ridicată se aşteaptă şi peste jumătate de an în momentul de faţă“, a explicat reprezentantul de vânzări.

Înmatriculările de autoturisme noi, scădere de 23% în octombrie



În acest context înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat o scădere de 23% în octombrie faţă de perioada similară a anului trecut, la un total de 9.600 de unităţi, conform datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) pe baza datelor DRPDIV. Aceasta este cea de-a doua lună de scăderi din semestrul al doilea, după cea de 14% din septembrie. În 2021 au mai fost înregistrate scăderi în lunile ianuarie şi februarie, urmate de şase luni de creşteri.

La nivelul primelor zece luni ale acestui an piaţa a ajuns la 97.870 de unităţi, încă în creştere faţă de perioada similară din 2020 când s-au înmatriculat 97.124 de unităţi.

Cine comandă acum o Dacia Logan ar putea să o primească abia în martie 2022

Contactaţi de ZF, oficialii Dacia au subliniat că producţia Logan continuă, însă uzina produce în funcţie de disponibilitatea componentelor. Conform unui dealer Dacia cine comandă în prezent un model Logan primeşte o estimare de livrare pentru luna martie 2022. Mai mult, pe siteul Dacia de vânzări online, doar Duster se mai poate comanda şi este singurul model cu livrare în decembrie.

Printre puţinele mărci cu probleme mai mici de livrare erau cele japoneze sau coreene, în contextul în care acestea fie nu dispun sau dispun de o listă scurtă de opţionale, iar echipările sunt prestabilite mai bine decât în cazul mărcilor europene. În acest context, în top zece mărci cu cele mai multe maşini noi livrate şi înmatriculate în primele zece luni ale acestui an, Toyota şi Hyundai ocupă primele două poziţii. Mai mult, Hyundai a devenit în octombrie brandul de import cu cele mai multe înmatriculări.