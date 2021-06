Veste excelentă pentru turişti. Cazare GRATIS în Roma şi Sicilia în vară

Proiectul See Sicily are ca principal scop relansarea turismului doborât de pandemie. Bugetul? Peste 75 de milioane de euro. Astfel toți turiștii beneficiază de o noapte în plus de cazare la rezervarea a minimum 3 nopți în peste 350 de hoteluri.

Pentru a beneficia de această ofertă trebuie doar să faceți clic pe pagina www.visitsicily.info/seesicily și să contactați unul dintre operatorii înscriși în program, inclusiv agenții, scrie dordevacanta.ro.

Serviciile turistice suplimentare sunt, de asemenea, incluse gratuit în pachetul SeeSicily. Pentru a face față cererilor autoritățile au rezervat deja 100.000 de camere de hotel, peste 70.000 de excursii și 10.000 de ședințe de scuba diving cu instructor. Din luna iulie puteți opta și pentru intrări la muzee gratuite, iar din octombrie puteți beneficia de reduceri la toate zborurile naționale și internaționale. Voucherele sunt individuale și pot fi utilizate o singură dată.

Aceeași oferta o puteți regăsi și dacă vreți să vizitați Regiunea Lazio, inclusiv Roma. Hotelurile oferă pachet de cazare de 3 nopți plus una gratis.

Trebuie să țineți cont însă că Italia cere în continuare un test Covid negativ pentru a putea intra în țară.

Reguli noi pentru turiştii care merg în Grecia

Grecia a introdus noi măsuri care se aplică pe plajă. Greekcitytimes.com anunță că autoritățile au stabilit reguli specifice pentru plaje: Umbrelele de pe plajă și șezlongurile trebuie să fie amplasate la cel puțin patru metri distanță.

Umbrelele și șezlongurile de pe plajă trebuie să fie dezinfectate periodic.

Angajații trebuie să poarte mască tot timpul în spațiul public și trebuie să fie testați pentru COVID-19 înainte de muncă. Muzica nu este permisă la volum tare. Persoanele de pe plajă nu sunt obligate să poarte mască în timp ce înoată sau se bronzează.

La modul general, masca este obligatorie în toate spațiile din Grecia, atât închise, cât și deschise. Amenda se ridică la 300 de euro pentru nepurtarea măștii.

Au fost deschise spațiile de cazare în Grecia, la fel și atracțiile turistice, precum muzeele, spațiile în aer liber, restaurantele și barurile, toate cu măsura distanțării sociale. Pe timpul nopții, în schimb, e în vigoare carantina de la 00:30 la 05:00.

