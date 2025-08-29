Data publicării:

EXCLUSIV  Valentin Ajder, directorul editurii Eikon, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri

Valentin Ajder, directorul editurii Eikon este invitatul acestei săptămâni la De Ce Citim.

Sâmbătă, 30 august, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și editorul Valentin Ajder, directorul editurii Eikon, vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii  De Ce Citim, despre cărțile  și proiectele editurii Eikon.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

Youtube video image

