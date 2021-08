Vâlcu, glumă tare după postarea lui Cîţu cu ”Can’t stop me now”

În timp ce toată opinia publică aşteaptă lămuriri legate de problemele cu legea pe care le-a avut în urmă cu 20 de ani în Statele Unite, Florin Cîţu a ţinut să reacţioneze pe această temă publicând la Facebook Story mai multe fotografii cu el în Statele Unite şi diferite fragmente muzicale. Una dintre melodii are titlul "Can’t stop me now" (Nu mă poți opri acum).

Jurnalistul Val Vâlcu a făcut o glumă pe această temă, referire la momentul 2000 în care poliţia l-a săltat pe Cîţu de pe stradă după ce l-a prins băut.

"Vă spun eu cui transmite un mesaj premierul Florin Cîţu, cu postarea de azi-noapte cu anul 2016, în America. Melodia (n.r. – pe care Florin Cîţu a ataşat-o fotografiilor din Statele Unite ale Americii) este ‚Can’t stop me now’ (n.r. – Nu mă poţi opri acum). Ori acesta este mesajul pentru poliţia rutieră din Iowa, el filmându-se în New York, în alt stat", a spus Val Vâlcu vineri, în cadrul emisiunii "Deferiţi mass-media".

Cîţu, FOTOGRAFII din SUA, din 2016, reacție la scandalul momentului

Premierul Florin Cîţu a publicat pe pagina sa de socializare mai multe fotografii din SUA, după scandalul cu arestarea sa în 2000 pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului.

Aceste fotografii nu au fost însoţite de mesaje, dar fiecare dintre acestea a avut ataşată o altă melodie. Cele patru melodii sunt: The Score - Can't Stop Me Now, AC/DC - Back in Black, Nine Inch Nails - Head Like a Hole şi Disturbed - The Sound of Silence.

Astfel, conform primei melodii, premierul dă semne că nu va da înapoi de la ce şi-a propus, adică guvernarea şi lupta pentru şefia PNL, în timp ce în ultima pare să îndemne la calm şi linişte.

În schimb, a doua melodie, a celor de la AC/DC, transmite un mesaj interesant chiar prin versuri: I got nine lives / Cat's eyes /Abusin' every one of them and running wild. În traducere, versurile spun "am nouă vieţi şi fac abuz de ele". Ce a vrut însă să spună premierul prin postarea acestei piese nu avem de unde să ştim.

Fotografiile pot fi văzute aici.

