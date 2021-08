Cîţu, FOTOGRAFII din SUA, din 2016, reacție la scandalul momentului: Mesaj cu subînțeles!

Aceste fotografii nu au fost însoţite de mesaje, dar fiecare dintre acestea a avut ataşată o altă melodie. Cele patru melodii sunt: The Score - Can't Stop Me Now, AC/DC - Back in Black, Nine Inch Nails - Head Like a Hole şi Disturbed - The Sound of Silence.

Astfel, conform primei melodii, premierul dă semne că nu va da înapoi de la ce şi-a propus, adică guvernarea şi lupta pentru şefia PNL, în timp ce în ultima pare să îndemne la calm şi linişte.

În schimb, a doua melodie, a celor de la AC/DC, transmite un mesaj interesant chiar prin versuri: I got nine lives / Cat's eyes /Abusin' every one of them and running wild. În traducere, versurile spun "am nouă vieţi şi fac abuz de ele". Ce a vrut însă să spună premierul prin postarea acestei piese nu avem de unde să ştim.

Iată fotografiile mai jos, dar şi în GALERIA FOTO:

Cîţu, arestat 2 zile pentru conducere sub influenţa alcoolului

El a fost întrebat, la finalul şedinţei de Guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost "închis" două zile pentru că ar fi condus "sub influenţa drogurilor sau a alcoolului".



"Da, acum 20 de ani, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".